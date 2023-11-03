Инвестиции в недвижимость: Украина или Дубай? — мнения экспертов Сегодня 16:30 — Личные финансы

Инвестиции в недвижимость: Украина или Дубай? — мнения экспертов

Кстати, просмотреть запись вебинара можно по ссылке. Первого ноября прошел вебинар «Инвестиции в недвижимость 2023−2024», где эксперты обсудили последние тенденции рынка недвижимости в Украине и сравнили его с девелопментом в Дубае.

Куда лучше инвестировать — в недвижимость Украины или Дубая? Собрали вам основную информацию от экспертов.

Недвижимость в Украине

Как отметил Марк Марченко, CEO и основатель Sensar Development, война в Украине — это не приговор для бизнеса, а толчок к действиям.

«Мы поняли довольно быстро, что война — это и есть реальность, в которой мы живем. Ждать, что через две недели закончится война или произойдет чудо, мы не стали. Начали подстраиваться под эти обстоятельства и новую реальность, — рассказывает эксперт. — Не хотим выезжать за границу и там строить, как это делают многие наши коллеги. Мы решили, что хотим работать в Украине — и это было самым правильным решением. Да, Украина очень сложная во многих вопросах — война, юридические вопросы, проверки… Но на этих рисках она обладает высокой маржинальностью».

Марченко отмечает, что за рубежом есть статичный девелоперский рынок, где, вложив 1 евро, вы должны понимать, что будете зарабатывать в лучшем случае 12−15%. А Украина — это больше страна чудес, где, вкладывая средства, вы можете заработать довольно большие деньги. Марченко с командой пошли на западные регионы и начали там четыре строительства.

Что помогло девелоперскому бизнесу во время войны:

принятие новой реальности;

выполнены обязательства, как залог сохранения репутации бренда;

переосмысление и переупаковка продукта (линейка инвестиционных проектов Smart Line);

создание новых сервисных услуг (ремонт под ключ управления недвижимостью);

экспансия в западный регион, а не за границу;

сохранение 98% команды;

увеличение бюджета на маркетинг вдвое.

Что сейчас с инвестициями в недвижимость?

Недвижимость в Дубае

О другой стороне — происходящем сейчас с рынком недвижимости в Дубае — рассказал основатель агентства недвижимости The Capital Константин Писаренко.

За 2022 год рынок недвижимости Дубая вырос на 59,5% - показатель количества сделок достиг 97 252 шт. на 72 миллиарда долларов.

Средняя стоимость квартиры в 2022 году по сравнению с 2021 годом выросла на 18% - до 523 тыс. долларов. Если говорить о цене за квадрат, то это +24% за год — до 5225 долларов.

«Очень часто рынок недвижимости Дубая обвиняют в том, что он может провалиться, став своеобразным пузырем. И мы, проанализировав рынок, выяснили, что Дубай и Варшава являются одними из сильнейших рынков, у которых есть наибольший запас роста — и Bubble Index от UBC Global это прекрасно показывает», — говорит Писаренко.

Рынок Дубая в 2023 году

За 10 месяцев 2023 года в Дубае было совершено около 100 тыс. сделок по продаже недвижимости на сумму 83 млрд долларов. Также в 2023 году планируется сдать более 41 тыс. жилых единиц.

Инсайды и правда рынка:

легче купить, чем продать: некоторые проекты трудно продать даже с наценкой всего 6%;

запрет на переуступку: даже у топовых застройщиков бывают сроки на переуступку более 12 месяцев;

80% объектов не принесут прибыли в первый год: необходима глубокая аналитика, включающая локацию, сроки инвестирования, условия плана оплаты и многое другое.

Как работает золотая резидентская виза?

«Трендом остается покупка недвижимости для получения золотой визы с интересными условиями для инвесторов. Если вы инвестируете от 2 млн дирхамов (это примерно 575 тыс. долларов), то вы получаете золотую визу для себя и своей семьи и параллельно еще становитесь финансовым резидентом этой страны», — объяснил Писаренко.

Однако сейчас эту визу можно получить и при инвестировании в строящуюся недвижимость — это может привести к снижению спроса на вторичном рынке.

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