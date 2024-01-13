Как уплатить налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка (расчет) — Finance.ua
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Как уплатить налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка (расчет)

Личные финансы
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Как уплатить налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка (расчет)
Как уплатить налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка (расчет)
Украинцы в 2024 году должны уплатить налог за свою недвижимость, если ее площадь превышает норму.

Кто должен платить

Плательщиками налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, являющиеся владельцами объектов жилой и нежилой недвижимости.

Как рассчитывается

За объекты жилой недвижимости налог для физических лиц рассчитывается за площадь, превышающую для квартир — 60 кв. метров, жилых домов — 120 кв. метров, разных типов жилой недвижимости, в том числе их долей — 180 кв. метров.
Базой налогообложения является общая площадь объекта жилой и нежилой недвижимости, включая его доли.
Ставка налога на недвижимость устанавливается органами местного самоуправления в зависимости от типа объектов и их местонахождения в процентах к минимальной заработной плате, установленной на 1 января отчетного года, и не может превышать 1,5 процента за 1 кв. метр.

Сумма налога

Поскольку в 2024 году налог начисляется за отчетный 2023 год, то ставка налога рассчитывается исходя из минимальной заработной платы, установленной на 01.01.2023, которая составляла 6 700 гривен (таким образом, максимальная ставка за квадратный метр не может превышать 100,5 грн (6) 700*1,5 проц.).
Следовательно, сумма налога зависит от ставки налога, установленной соответствующим местным советом по местонахождению каждого объекта недвижимости и общей площади таких объектов.

Пример

Так, например, у физического лица находится в собственности квартира в Киеве общей площадью 65 квадратных метров. Сумма налога рассчитывается как произведение общей площади квартиры, уменьшенной на 60 кв. м и ставки налога, которая составляет 1,5 процента (100,5 грн за метр квадратный).
Расчет суммы налога:
(65−60)*100,5 = 502,5 гривен.
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Но при наличии в собственности плательщика налога объекта (объектов) жилой недвижимости, в том числе его доли, общая площадь которого превышает 300 квадратных метров (для квартиры) и/или 500 квадратных метров (для дома), сумма налога увеличивается на 25 000 гривен в год за каждый такой объект жилой недвижимости (его долю).

Справка Finance.ua:

  • Налоговые уведомления-решения об уплате сумм налога направляются налогоплательщику до 1 июля года, следующего за базовым налоговым (отчетным) периодом (годом).
  • Налоговое обязательство по налогу уплачивается физическими лицами в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения.
  • Также плательщики налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, имеют право обратиться с письменным заявлением в контролирующий орган по своему налоговому адресу для проведения сверки данных относительно:
  • объектов жилой и/или нежилой недвижимости, в том числе их долей, находящихся в собственности налогоплательщика;
  • размера общей площади объектов жилой и/или нежилой недвижимости, находящихся в собственности налогоплательщика;
  • права на пользование льготой по уплате налога;
  • размера ставки налога;
  • начисленной суммы налога.
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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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