Как отличается цена в объявлениях от цены продажи квартир в Киеве — данные ЛУН
Средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке в объявлениях — 60 000 долларов, а средняя стоимость однокомнатной квартиры, по данным реально проданных квартир, составляет 45 000 долларов.
Об этом свидетельствуют данные ЛУН.
Продажа квартир
«Когда мы видим, что в среднем квартиры по объявлениям стоят 60 000 долларов, а реально проданы за 45 000 долларов — это не обязательно означает, что все владельцы квартир в среднем сбросили 15 000 долларов во время продажи. Это также может означать, что квартиры, стоившие дешевле — продались, а те, что стоили дороже — до сих пор висят на рынке», — объяснила Людмила Кирюхина, руководитель ЛУН Статистики.
Отмечается, что сегодня на рынке квартиры выставляются в среднем за 90 000 долларов, но в таком сегменте продаются квартиры в среднем по более низкой цене. Более дорогие квартиры могут либо долго «висеть на сайте», либо их снимают (придерживают до лучших времен), либо постепенно снижают цены.
Относительно двухкомнатных квартир на вторичном рынке, на сегодняшний день разница еще больше. Средняя цена в объявлении на сегодняшний день составляет 90 000 долларов, тогда как реально продаются квартиры в среднем за 55 500 долларов.
На рынке столицы наблюдается снижение стоимости вторичного жилья уже несколько месяцев подряд. Например, трехкомнатные квартиры в начале года в среднем по городу стоили 139 000 долларов, сегодня же — 130 000 долларов.
А вот стоимость первичного жилья в гривне растет. В начале года средняя цена квадратного метра составила 48 300 грн, сегодня — 51 900 грн. При этом количество новостроек в продаже не изменилось — 180, что составляет 341 очередь в жилых комплексах. На стадии строительства находится 191 ЖК, из них на этапе котлованов — 30.
Аренда квартир
К примеру, однокомнатная квартира в среднем по городу стоит в объявлении 15 000 грн, а реально сдают за 13 950 грн. Двухкомнатные квартиры в объявлениях — 18 000 грн, тогда как в реальности — 16 500 грн.
Что касается аренды в Киеве, то она стабильно растет в последние несколько месяцев.
Напомним, по данным ЛУН, за последние шесть месяцев цены на квартиры испытали колебания в разных регионах страны. К примеру, в столице Украины — Киеве, средняя цена на вторичное жилье снизилась на 2%.
По данным Dim. ria, средний бюджет, который украинцы готовы выделять на покупку собственного жилья, вырос почти на $5 тыс. по сравнению с аналогичными данными прошлого года. Сейчас наибольшая доля тех, кто планирует потратить от $30 до $50 тыс., также в течение последнего года существенно возросло количество людей, которые планируют купить жилье за $50−80 тысяч.
Данные сайта M2bomber показывают, что в Киеве на вторичном рынке поднялись цены на квартиры. За последние полгода цена квадратного метра выросла более чем на 5 тыс. — со средних 52 549 до 57 630 грн. За год же цены выросли еще больше — почти на 7 тыс. грн.
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