Как отличается цена в объявлениях от цены продажи квартир в Киеве — данные ЛУН Сегодня 13:04 — Недвижимость

Как отличается цена в объявлениях от цены продажи квартир в Киеве — данные ЛУН

Средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке в объявлениях — 60 000 долларов, а средняя стоимость однокомнатной квартиры, по данным реально проданных квартир, составляет 45 000 долларов.

Об этом свидетельствуют данные ЛУН

Продажа квартир

«Когда мы видим, что в среднем квартиры по объявлениям стоят 60 000 долларов, а реально проданы за 45 000 долларов — это не обязательно означает, что все владельцы квартир в среднем сбросили 15 000 долларов во время продажи. Это также может означать, что квартиры, стоившие дешевле — продались, а те, что стоили дороже — до сих пор висят на рынке», — объяснила Людмила Кирюхина, руководитель ЛУН Статистики.

Инфографика: ЛУН

Отмечается, что сегодня на рынке квартиры выставляются в среднем за 90 000 долларов, но в таком сегменте продаются квартиры в среднем по более низкой цене. Более дорогие квартиры могут либо долго «висеть на сайте», либо их снимают (придерживают до лучших времен), либо постепенно снижают цены.

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Относительно двухкомнатных квартир на вторичном рынке, на сегодняшний день разница еще больше. Средняя цена в объявлении на сегодняшний день составляет 90 000 долларов, тогда как реально продаются квартиры в среднем за 55 500 долларов.

Инфографика: ЛУН

На рынке столицы наблюдается снижение стоимости вторичного жилья уже несколько месяцев подряд. Например, трехкомнатные квартиры в начале года в среднем по городу стоили 139 000 долларов, сегодня же — 130 000 долларов.

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А вот стоимость первичного жилья в гривне растет. В начале года средняя цена квадратного метра составила 48 300 грн, сегодня — 51 900 грн. При этом количество новостроек в продаже не изменилось — 180, что составляет 341 очередь в жилых комплексах. На стадии строительства находится 191 ЖК, из них на этапе котлованов — 30.

Инфографика: ЛУН

Аренда квартир

К примеру, однокомнатная квартира в среднем по городу стоит в объявлении 15 000 грн, а реально сдают за 13 950 грн. Двухкомнатные квартиры в объявлениях — 18 000 грн, тогда как в реальности — 16 500 грн.

Что касается аренды в Киеве, то она стабильно растет в последние несколько месяцев.

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Напомним, по данным ЛУН, за последние шесть месяцев цены на квартиры испытали колебания в разных регионах страны. К примеру, в столице Украины — Киеве, средняя цена на вторичное жилье снизилась на 2%.

По данным Dim. ria, средний бюджет, который украинцы готовы выделять на покупку собственного жилья, вырос почти на $5 тыс. по сравнению с аналогичными данными прошлого года. Сейчас наибольшая доля тех, кто планирует потратить от $30 до $50 тыс., также в течение последнего года существенно возросло количество людей, которые планируют купить жилье за ​​$50−80 тысяч.

Данные сайта M2bomber показывают , что в Киеве на вторичном рынке поднялись цены на квартиры. За последние полгода цена квадратного метра выросла более чем на 5 тыс. — со средних 52 549 до 57 630 грн. За год же цены выросли еще больше — почти на 7 тыс. грн.

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