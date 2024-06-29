Более 600 тысяч граждан Украины ждут жилья от государства — Finance.ua

Более 600 тысяч граждан Украины ждут жилья от государства Сегодня 06:06 — Недвижимость

Более 600 тысяч граждан Украины ждут жилья от государства

В Украине более 600 тысяч человек ждут десятилетиями получения квартиры от государства.

Об этом на брифинге рассказала глава комитета Верховной Рады по вопросам органов государственной власти, местного самоуправления и градостроительства Елена Шуляк.

Сегодня более 600 тысяч наших граждан стоят в очередях на получение жилья. Они стоят десятилетиями, но очередь не движется. К сожалению, в Украине действует Жилищный кодекс, принятый еще в 1983 году, и около 90% прописанных в нем норм сегодня не работают. Чтобы решить этот ряд других вопросов, нам нужно пересмотреть все законодательное поле относительно того, как должна формироваться жилищная политика", — сказала нардеп.

Шуляк подчеркнула, что полномасштабное вторжение и начавшийся на фоне войны евроинтеграционный процесс лишь усиливает актуальность вопросов жилищной политики.

Нардеп добавила, что приняв программу, Украина обязалась разработать национальную жилищную стратегию и принять соответствующее законодательство.

По ее словам, Министерство восстановления уже готовит законопроект о введении новых принципов жилищной политики.

Уже прошли первые консультации, к которым привлекли представителей местных властей, внутренне перемещенных лиц, ветеранских объединений и многих других социальных групп.

к большим роскошным квартирам интереса практически нет. Напомним, полномасштабное вторжение кардинально изменило рынок недвижимости в Украине. Помимо снижения спроса на покупку жилья изменились и приоритеты клиентов. Сейчас обращают внимание на как можно более практичные варианты, а

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Апостроф По материалам:

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