Спрос на жилье в Украине остается слабым, но постепенно растет — НБУ — Finance.ua
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Спрос на жилье в Украине остается слабым, но постепенно растет — НБУ

Недвижимость
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Спрос на жилье в Украине остается слабым, но постепенно растет — НБУ
Спрос на жилье в Украине остается слабым, но постепенно растет — НБУ, pixabay.com
В Украине спрос на жилье постепенно растет, но все еще значительно ниже, чем до полномасштабного вторжения. Наибольший интерес сейчас наблюдается к жилью на вторичном рынке.
Об этом сообщила директор департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова во время презентации отчета о финансовой стабильности — июнь 2024 года.
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«По сравнению с показателями до полномасштабного вторжения, количество сделок сейчас примерно вдвое ниже, чем оно было раньше. Но стоит отметить, что из месяца в месяц, из квартала, в квартал эти показатели постепенно растут, но это касается прежде всего вторичного рынка», — отметила она.

Причины низкого спроса на первичном рынке

По словам Дадашовой, первичный рынок достаточно стабильно на низких показателях.
Риски по части безопасности и неопределенность значительно сдерживают от инвестирования в жилье на ранних стадиях его строительства. А при отсутствии инвестиций фактически предложение жилья не пополняется новыми объектами, которые были бы построены полностью или в значительной степени во время военного положения.
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«Рынок жилья пополняется новыми объектами медленно и многие из этих объектов, которые вводятся в эксплуатацию, распроданы», — сказала Дадашова.
Также она отметила, что, с другой стороны, цены на рынке медленно «ползут» вверх. Однако не во всех регионах, особенно в западных, но нет такого фактора риска, как падение цен.
«Поэтому сейчас с этой точки зрения в целом там условия кредитования сохраняются», — сказала Дадашова.
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Напомним, по прогнозам экспертов, летом цены на аренду жилья в Украине из-за ускорения темпов инфляции и повышения курса доллара увеличатся примерно на 20%. Что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Обзор цен на аренду жилья в Украине

По материалам:
УНН
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