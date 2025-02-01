Как меняется экспорт IT-услуг Украины (инфографика) — Finance.ua

Как меняется экспорт IT-услуг Украины (инфографика)
Начавшийся в 2023 году спад экспорта IT-услуг продолжается. По итогам 2024 года экспортная выручка отрасли сократилась на 4,1%, составив $6,45 млрд. Это принесло украинской экономике на $279 млн меньше, чем в 2023 году.
Об этом говорится в аналитике Львовского IT-кластера.
В декабре экспорт IT-услуг вырос на 18,7%
Объем экспорта IT-услуг в последнем месяце 2024 составил $617 миллионов.
Украинской экономике это принесло на $97 миллионов больше по сравнению с ноябрем. Также, эти показатели на 1% или $6 миллионов больше по сравнению с декабрем 2023 года.
IT-сектор остается лидером среди экспортеров услуг, хотя его доля сократилась с 41% в 2023 году до 37,4% в 2024 году.
Динамика экспорта IT-услуг в 2024 году
Лучшим в 2024 году стал последний квартал. Его совокупная экспортная выручка ИТ-услуг составляет около $1,67 миллиарда.
Это на 6,2% или $98 миллионов больше третьего. В то же время эти показатели все равно меньше, чем были в аналогичный период прошлого года на 2,1%.
Если же сравнивать полугодие, то вторая часть года была несколько лучше первой: на 1% или $32 миллиона. В то же время, во втором полугодии 2023 года показатели были больше на $110 миллионов или же 3,3%.
Причины снижения экспорта
Степан Веселовский, СЕО Львовского IT-Кластера, отмечает, что среди основных причин уменьшения объемов экспорта — риски мобилизации технических специалистов, ограничения на выезд за границу и изменения в налоговой нагрузке.
Особенно серьезной угрозой миграционные настроения среди IT-специалистов.
По прогнозам, около 5% специалистов могут уехать из Украины в течение года, что приведет к потере 11,5 тысяч экономически активных граждан.
В самом пессимистическом сценарии, если война продолжится, из страны может уехать до 75 тысяч специалистов — это около трети всего человеческого капитала в IT-отрасли.
География экспорта IT-услуг в 2024 году
Лидером среди стран, обеспечивавших выручку ИТ-отрасли в 2024 году, стали США. Они обеспечили $2,397 миллиарда валютных поступлений в Украину. Это 37,2% объемов всего IT-экспорта.
Далее следует Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии — 8,8% и $564,98 миллионов. Третье место заняла Мальта, обеспечив $501,19 миллиона, это 7,8%.
Первую пятерку замыкают Кипр и Израиль. Они принесли 6,1% ($394,49 миллиона) и 4,6% ($296.66 миллиона) объемов экспортной выручки по статье компьютерных услуг соответственно.
В ТОП-10 стран, обеспечивших наибольшие валютные поступления от экспорта IT-услуг в Украину, вошли Швейцария, Германия, Польша, Эстония и Объединенные Арабские Эмираты.
Они вместе обеспечили $5,15 миллиарда, что составляет 79,9% от общей суммы экспортной выручки в этой сфере в 2024 году.
ТОП-5 стран, в которые больше повысился объем экспорта IT-услуг в 2024 году по сравнению с 2023:
- Гибралтар + 155,2%;
- Австралия + 25,3%;
- Объединенные Арабские Эмираты +25,3%;
- Болгария +25,2%;
- Испания 22,4%.
ТОП-5 стран, в которых больше всего сократился объем экспорта IT-услуг в 2024 году по сравнению с 2023:
- Швеция — 26,7%;
- Венгрия — 19,4%;
- Италия — 19,0%;
- Литва -18,8%;
- Норвегия — 16,7%.
Ожидание участников IT-рынка и краткосрочные прогнозы
В 2024 году только четверть украинских IT-специалистов имели положительные экономические ожидания развития отрасли. Это на 10% меньше, чем в 2023 году: тогда оптимистичные мнения высказывали 35% специалистов.
Для сравнения, в 2022 году этот показатель достигал 64%. То есть, за период полномасштабного вторжения доля положительно настроенных IT-специалистов уменьшилась в 2,5 раза.
Ожидания руководителей IT-компаний также в большинстве своем негативные: среди них доминируют мнения о потере позиций индустрией в краткосрочной перспективе. На этом фоне 44% CEO ожидают роста оборота их бизнеса, а треть прогнозирует возможные сокращения объемов их предпринимательской деятельности.
По данным Львовского IT Кластера, с началом войны 60% компаний столкнулись с расторжением контрактов. Доля компаний, где активные проекты заканчиваются, а новых заказов нет, выросла с 15% в 2023 году до 37% в 2024 году.
Из-за трудностей с поиском клиентов многие компании вынуждены были сократить персонал, что привело к росту темпов сокращения IT-специалистов на 27%.
В то же время, если оценивать общее самочувствие компаний, а именно их деловую активность, финансовую стабильность и настроения внутри команды, ситуация несколько улучшилась.
По оценкам СЭО в прошлом году более 45% считали себя «здоровыми» в противовес 41% в 2023 году. Но это все равно почти вдвое меньше, чем в первый год войны, когда «здоровыми» себя считали 78% компаний.
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