В Нацбанке рассказали, какие изменения произошли на рынке финансовых услуг в июне — Finance.ua
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В Нацбанке рассказали, какие изменения произошли на рынке финансовых услуг в июне

Казна и Политика
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В Нацбанке рассказали, какие изменения произошли на рынке финансовых услуг в июне
В Нацбанке рассказали, какие изменения произошли на рынке финансовых услуг в июне
По состоянию на 1 июля количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось до 812 (месяцем ранее было 820). Количество банков осталось неизменным — 60.
Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

Кого исключили из рынка в июне

Нацбанк исключил из реестров три кредитных союза по заявлениям и шесть финансовых компаний и один ломбард принудительно.
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При этом добавлен один страховой/перестраховой брокер и один коллектор.
«Кроме того, в июне НБУ остановил действие лицензий восьми кредитным союзам. Также были аннулированы добровольно (на основании поданных заявлений) лицензии четырем финансовым компаниям, одному ломбарду и трем кредитным союзам. В то же время принудительно аннулирована лицензия двум финансовым компаниям», — говорится в сообщении.
По состоянию на 01 июля 2025 года на рынке небанковских финансовых услуг работали:
  • 432 финансовых компании (было 438), 52 страховщика non-life (количество не изменилось);
  • 10 life-страховщиков (количество не изменилось);
  • один страховщик со особым статусом;
  • 105 ломбардов (было 106);
  • 93 кредитных союза (было 96);
  • один лизингодатель (количество не изменилось);
  • 44 страховых брокера (было 43);
  • 74 коллекторских компании (было 73).
Число банковских групп (15) на рынке не изменилось. Число небанковских финансовых групп в июне также осталось неизменным (40).
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На платежном рынке действует 15 платежных систем, созданных резидентами, с учетом государственных (количество не изменилось), и 12 международных (было 14).
В то же время на рынке поставщиков финансовых платежных услуг работают 18 платежных учреждений, 12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг, один банк — эмитент электронных денег и один оператор почтовой связи.
К другим субъектам, действующим на платежном рынке, относятся 48 коммерческих агентов (было 50) и 31 технологический оператор платежных услуг (количество не изменилось). Информация обо всех участниках платежного рынка содержится здесь.
По материалам:
Finance.ua
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