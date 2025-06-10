Небанковский финансовый рынок Украины сократился — Finance.ua

Небанковский финансовый рынок Украины сократился Сегодня 09:36

Небанковский финансовый рынок Украины сократился

Количество участников небанковского финансового рынка в мае уменьшилось с 825 (по состоянию на 1 мая 2025 года) до 820 (по состоянию на 1 июня 2025 года). Количество банков осталось неизменным — 60.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка Украины.

В течение мая из реестров по инициативе заявителя исключен один рисковый страховщик, принудительно исключены четыре финансовые компании. В то же время в Реестр страховых посредников были включены восемь страховых и/или перестраховочных брокеров.

«Кроме того, в мае Национальный банк согласовал изменение объема лицензии на вид деятельности по предоставлению финансовых услуг (сужение объема лицензии) одной финансовой компании. Также были аннулированы добровольно (на основании поданных заявлений) лицензии двум финансовым компаниям и одному рисковому страховщику. В то же время принудительно аннулированы лицензии двум финансовым компаниям», — говорится в сообщении.

По состоянию на 1 июня 2025 года на рынке небанковских финансовых услуг работали:

438 финансовых компаний (было 442),

52 страховщика non-life (было 53),

10 life-страховщиков,

один страховщик со специальным статусом,

106 ломбардов,

96 кредитных союзов,

один лизингодатель,

43 страховых брокера,

73 коллекторские компании.

Число банковских групп (15) на рынке не изменилось. Число небанковских финансовых групп уменьшилось на одну (40).

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На платежном рынке действует 15 платежных систем, созданных резидентами, с учетом государственных (количество не изменилось), и 14 международных (количество не изменилось).

В то же время на рынке поставщиков финансовых платежных услуг работают 18 платежных учреждений, 12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг, один банк — эмитент электронных денег и один оператор почтовой связи.

К другим субъектам, действующим на платежном рынке, относятся 50 коммерческих агентов (количество не изменилось) и 31 технологический оператор платежных услуг. Информация обо всех участниках платежного рынка содержится здесь

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