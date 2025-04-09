Финансовый эксперт посоветовал, на что украинцам стоит откладывать средства — Finance.ua
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Финансовый эксперт посоветовал, на что украинцам стоит откладывать средства

Личные финансы
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Украинцам в условиях нестабильности следует вкладывать деньги в здоровье и обучение свое и детей.
Такое мнение высказал Михаил Колесник, профессор Киевской школы экономики и президент клуба финансистов Украины CFO Club Ukraine.
«Во что вкладывать сейчас? В себя и своих детей: обучение, повышение квалификации, здоровье. Все то, что в обществе, где гарантий на будущее нет никаких, можно получить и за плечами не носить. Это называется human capital. Любые инвестиции, увеличивающие стоимость этого человеческого капитала, приветствуются и с точки зрения персональных финансов правильны», — рассказал он.
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По словам эксперта, финансовые решения украинцев зависят от региона проживания и на них влияет удаленность линии фронта, но откладывать важные события не стоит. «Риски различаются в зависимости от региона. Но жить совершенно отложенной жизнью не рекомендую. Наши родители в ожидании коммунизма откладывали „на лучшие времена“ чайные сервизы, скатерти и так и не воспользовались ими. Надо просто адаптировать планы под реальность», — заметил Колесник.
По мнению финансового эксперта, человеку свойственно стремиться к иллюзии контроля своей жизни, но полного контроля достичь никогда не удастся, и следует учиться жить в состоянии постоянной войны.
«В Израиле люди учатся в вузах, покупают жилье, воспитывают детей. Это нужно и дальше делать, откорректировав свои потребительско-инвестиционные решения. Прекратить полностью деятельность, ждать неизвестно чего — самая плохая стратегия из всех возможных», — так выразился профессор КШЭ.
Пенсионные сбережения, по его словам, традиционно делают в цивилизованных странах с высоким уровнем ВВП на душу населения, где можно опираться на определенность будущего. Некоторые исследования указывают, что небогатые люди, живущие в более изменчивых условиях с неопределенными перспективами на будущее, склонны не экономить, а тратить сейчас.
По материалам:
Укрінформ
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