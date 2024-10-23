Как джуниору найти работу: директор по найму дает советы — Finance.ua

Как джуниору найти работу: директор по найму дает советы Сегодня 16:00 — Личные финансы

Как джуниору найти работу: директор по найму дает советы

Что нужно делать начинающему разработчику, чтобы повысить свои шансы на получение оффера от работодателя?

Как считает старший директор по найму персонала в EPAM Антон Филькевич, кроме технических навыков, успешные кандидаты должны хорошо знать английский, иметь развитые софт-скилы и разбираться в облачных технологиях. Свои советы джуниорам Филькевич изложил в ходе панельной дискуссии, видеозапись которой выложена на YouTube-канале DOU.

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«Не нужно писать резюме на 10 страниц и вспоминать все, что вы делали в течение жизни. Скажу кое-что банальное: если ваше CV отвечает той позиции, на которую вы подаетесь, то, по крайней мере, с высокой вероятностью вас пригласят на интервью», — отметил представитель EPAM.

По словам Филькевича, украинские программисты ценятся в мире.

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«Но от западных клиентов мы часто слышали, что „технически вы гуру, а вот софт-скилов не хватает“. Сейчас сервисный маркет таков, что почти каждая позиция требует интервью с клиентом, а для них это очень важно. Один наш старый клиент устраивает парное программирование, где оценивает не только технические навыки. Более того, он проводит интервью с командой, и они вместе обсуждают, подходит ли человек с точки зрения софт-скилов. Так что именно их нужно прокачивать», — добавил он.

Напомним, в сентябре 2024 года рекрутеры опубликовали на Djinni 10 163 вакансии. Это на 100 больше, чем в августе. Кроме этого, количество сообщений о найме приблизилось к показателю прошлого года. Наибольший рост количества вакансий был в категориях QA Manual и Automation, а также Data Analyst.

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Напомним, по данным DOU, 24% айтишников хотя бы раз за свою карьеру в ІТ меняли специализацию. В среднем один или два раза (среднее значение 1,5). Чем дольше работает специалист, тем более вероятно, что он изменит направление: если в первый год работы это касается только 3% специалистов, то среди работающих более 10 лет в ІТ таких уже 39%.

Медианная зарплата разработчиков выросла на $200 — до $3500, однако, прежде всего, благодаря росту зарплат Tech Lead, а также из-за структурных изменений — уменьшения количества джунов и увеличения доли Architect, работающих в продуктовых компаниях.

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