Какие города выбирают украинские айтишники и планируют ли эмигрировать — Finance.ua

Какие города выбирают украинские айтишники и планируют ли эмигрировать Сегодня 08:38 — Личные финансы

Какие города выбирают украинские айтишники и планируют ли эмигрировать

ІТ-отрасль Украины концентрируется в больших городах. До полномасштабного вторжения более 70% айтишников жили в Киеве, Львове и Харькове. Киев занимал особое место, ведь здесь жила и работала почти половина ІТ-сообщества.

Об этом говорится в исследовании Dou.Ua.

Полномасштабное вторжение россии существенно изменило ситуацию. Больше всего пострадал Харьков. Большинство харьковских айтишников уехали из города: сейчас здесь живут и работают 4% украинских ІТ-специалистов против 14% в 2021 году.

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Киев и Львов стали основными центрами ЫТ в Украине. Многие специалисты в 2022 году уехали из Киева, однако постепенно возвращаются. Сегодня здесь живут и работают 42% украинских айтишников, что лишь чуть меньше показателя 2021 года (45%).

Многие специалисты из Киева и Харькова и несколько меньше — из Днепра и Одессы — в 2022 году переехали в западные области Украины. Прежде всего ехали во Львов. Доля украинских айтишников во Львове выросла с 14% в 2021 году до 21% в 2022 и остановилась на 18% в 2023−24 годах.

Переезжали не только во Львов. Доля айтишников в Ивано-Франковске выросла с 2% в 2021 году до 5% в 2022-м, и стабилизировалась на уровне 3% в 2023−24 годах. В других городах западного региона сейчас живут 8% айтишников против 4% до полномасштабного вторжения.

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Айтишники переезжали также в более спокойные города центральной и восточной Украины, однако не так активно, как в западные регионы.

Доля айтишников, которые после 2022 года выехали за границу, но планируют вернуться, упала до 4% в 2024 году против 8−9% в 2022—2023 годах. Частично это обусловлено возвращением специалистов из-за границы (8% принявших участие в нашем опросе выезжали за границу из-за войны, но уже вернулись), частично — решением части айтишников остаться в других странах.

Половина айтишников не думает об эмиграции

До большой войны украинские айтишники были разделены на две группы: около 45% не планировали эмигрировать из Украины и столько же было тех, кто думал о переезде за границу, но активно к нему не готовился. 7−9% айтишников активно планировали релокацию, при чем их доля постепенно снижалась (с 9% в 2016-м до 7% в 2021-м).

Полномасштабное вторжение изменило ситуацию. В 2022 году возросла доля тех, кто активно стремился уехать (13%). Одновременно до 56% выросла доля тех, кто не планировал никуда уезжать. Вероятно, частично из-за ограничения выезда для мужчин, частично как проявление патриотической позиции.

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В 2023 году в эмиграционных планах произошло затишье — доля активно готовившихся к выезду снизилась до 8%, а доля тех, кто не планировал ехать, осталась на уровне 55%.

В 2024 году желание эмигрировать снова усилилось: сейчас уже 15% айтишников активно готовятся выезжать (в ближайшее время или когда откроют границы), а доля тех, кто не планирует никуда ехать, снизилась до 44%.

В 2023 году мы добавили новую категорию «Хочу уехать и потом вернуться». Оказалось, что значительная часть украинского ІТ-сообщества хотела бы иметь опыт жизни и работы за границей, однако не переезжать совсем. В прошлом году таких было 14%, в 2024 году — 10%.

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