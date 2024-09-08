Массовый выезд украинцев: как отключение электроэнергии повлияет на миграцию — Finance.ua

Массовый выезд украинцев: как отключение электроэнергии повлияет на миграцию Сегодня 11:11 — Энергетика

Массовый выезд украинцев: как отключение электроэнергии повлияет на миграцию

Самый масштабный российский авиаудар по Украине, произошедший 26 августа, может иметь серьезные последствия. Из-за проблем с электроснабжением и длительных отключений света до конца года из Украины могут выехать до 400 тысяч граждан.

Об этом пишет газета Bloomberg со ссылкой на украинский центральный банк.

Как обстрелы повлияли на энергетику Украины

Bloomberg сообщает, что последние авианалеты произошли после вторжения украинских войск в курскую область россии. Это дало украинской армии инициативу и предоставило украинскому обществу повод для оптимизма.

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«Но атаки москвы являются напоминанием о том, что энергетические проблемы Киева никуда не делись. Властям нужно будет восстановить поврежденные электростанции и найти способ их защитить — и сделать и то и другое, пока продолжаются обстрелы», — говорится в публикации.

По данным издания, в текущем году в Украине намерены добавить один гигаватт децентрализованных мощностей, заменив поврежденные большие тепловые и гидроэлектростанции страны сотнями меньших электростанций, которые легче скрыть. Этот план зависит от природного газа.

Прогноз относительно массового выезда украинцев

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на украинский центральный банк, еще 400 тысяч украинцев могут покинуть страну в этом году из-за таких трудностей, как веерные отключения электроэнергии и угрозы энергетической инфраструктуре.

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Если Украине удастся децентрализовать производство электроэнергии, москва может перенести свои ракетные и беспилотные атаки на газораспределительную систему, чтобы нарушить поставки топлива. Частота российских авиаударов по таким объектам уже выросла в текущем году.

Напомним, Украина сократила импорт электроэнергии в августе на 43% по сравнению с предыдущим месяцем.

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