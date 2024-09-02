США выделят более $800 млн на восстановление украинской энергетики — Finance.ua

США выделят более $800 млн на восстановление украинской энергетики Сегодня 11:15 — Казна и Политика

США выделят более $800 млн на восстановление украинской энергетики

Первая вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко встретилась с Первым заместителем Директора-распорядителя МВФ Гитой Гопинат, чтобы обсудить возобновление украинской энергетики, использование замороженных российских активов для восстановления Украины и пути увеличения поступлений в государственный бюджет.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

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«По нашим оценкам, обстрелы россией энергетической системы Украины ослабили прогнозируемый рост ВВП в этом году на 0,7 процентных пункта. Впрочем, Правительство делает все возможное для оперативного восстановления утраченных мощностей. Мы благодарны США за поддержку на этом пути, в частности, за 824 миллиона долларов финансирования на восстановление энергетики, о котором было объявлено во время URC в Берлине. Во время этого визита в США мы также передали партнерам в американском правительстве перечень критически важного оборудования, необходимого для восстановления энергетики», — отметила Свириденко.

Одной из ключевых тем встречи стала и наработка механизма использования замороженных российских активов для восстановления нашего государства. Юлия Свириденко отметила, что Украина надеется на скорейшее принятие решения, ведь оно является вкладом в экономическую стабильность Украины.

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Обсудили также пути увеличения бюджетных поступлений и преодоления дефицита бюджета.

В повестке дня была также реформа рынка труда и обновление Трудового законодательства. Юлия Свириденко выразила надежду на техническую поддержку МВФ в ходе этой реформы.

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«Рынок человеческого капитала остается в фокусе внимания как правительства, так и международных партнеров. Работаем над усилением способности работников, детинизацией рынка, обновлением реформирования рынка труда. Мы благодарны МВФ за ту техническую поддержку, которую они уже оказали, и надеемся на привлечение экспертизы Международного валютного фонда по обновлению трудового законодательства, над которым сейчас активно работаем совместно с бизнесом и гражданским обществом», — добавила Свириденко.

Украина надеется на техническую поддержку МВФ в разрезе реформы управления публичными инвестициями. Это поможет эффективно реализовать инвестиционные проекты, что в свою очередь будет способствовать экономической стабильности.

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