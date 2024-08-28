США увеличат поставки энергооборудования в Украину после атаки 26 августа — Finance.ua

США увеличат поставки энергооборудования в Украину после атаки 26 августа Сегодня 09:45 — Энергетика

США увеличат поставки энергооборудования в Украину после атаки 26 августа

Соединенные Штаты наращивают поставку энергетического оборудования в Украину для ремонта и усиления устойчивости украинской энергосистемы.

Об этом объявил президент США Джо Байден в своей реакции на обстрел рф 26 августа, говорится в заявлении Белого дома.

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«Я решительно осуждаю продолжение войны россии против Украины и ее попытки погрузить украинский народ во тьму. Позвольте мне четко заявить: россия никогда не добьется успеха в Украине, а дух украинского народа никогда не будет сломлен», — говорится в заявлении Байдена.

Президент также напомнил, что США возглавляют коалицию из более чем 50 стран на поддержку Украины. Эта коалиция предоставляет Украине критически необходимое военное оборудование, в частности, системы ПВО.

«Я изменил приоритеты американского экспорта средств противовоздушной обороны, чтобы они в первую очередь поступали в Украину», — добавил глава государства.

Накануне член наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго» Юрий Бойко сказал, что российская атака 26 августа по энергетике Украины была одной из самых массированных. По результатам обстрелов энергетики скорректируют планы по подготовке к зиме. Относительно отключений света на следующие месяцы — прогнозов пока нет.

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