Жесткие ограничения электроэнергии могут длиться 1−2 недели — эксперт — Finance.ua
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Жесткие ограничения электроэнергии могут длиться 1−2 недели — эксперт

Энергетика
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Жесткие ограничения электроэнергии могут длиться 1−2 недели — эксперт
Жесткие ограничения электроэнергии могут длиться 1−2 недели — эксперт
Жесткие ограничения потребления электроэнергии могут быть 1−2 недели, пока не восстановят распределительные системы.
Об этом сообщает президент Всеукраинской Энергетической Ассамблеи Иван Плачков, в эфире «КИЕВ24».
«Ограничения будут действовать не только сегодня. Я думаю, неделю-две, если не будет таких массированных атак», — сказал Плачков.
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По его словам, вчера была одна из самых массированных атак на энергетическую инфраструктуру. Целью этой атаки было добиться тотального блэкаута в энергосистеме. Этого не произошло, энергетики быстро и профессионально реагировали.
Напомним, 26 августа россия совершила массированный обстрел Украины, целью в который раз стали объекты энергетики. По подсчетам, эта атака стоила россии около 1,26 млрд долл.
Также сообщалось, что после утренней атаки россиян 26 августа Киевская ГЭС не получила критических повреждений.
По материалам:
Економічна Правда
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