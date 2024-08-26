В «Укрэнерго» рассказали, с чем могут быть связаны аварийные отключения света — Finance.ua

В «Укрэнерго» рассказали, с чем могут быть связаны аварийные отключения света
Аварийные отключения света могут быть связаны с мерами по поддержке энергосистемы или с возможными повреждениями энергообъектов.
Об этом сообщил советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго» Юрий Бойко во время брифинга.
«Такие меры (аварийные ограничения света. — Ред.) могут вызываться как превентивными шагами, так и повреждением энергооборудования. Давайте дождемся обследования после завершения воздушной тревоги и энергетики выйдут с официальным релизом с ситуацией в энергетике и сроками восстановления», — сказал он.
По его словам, ракетно-дроновая атака охватила всю территорию Украины. Атака произошла на регионы, где располагалось большое количество энергообъектов.
Справка Finance.ua:
- «Укрэнерго» предоставило распоряжение ввести экстренные отключения света.
- В некоторых районах Киева возникли перебои с энергоснабжением, столичные власти говорят, что это связано с ситуацией в общеукраинской энергосети.
- Из-за сложной ситуации в энергосистеме в Киеве развернут «Пункты несокрушимости» по всему городу.
- Под прицелом ракетной атаки противника оказалась энергетика, ситуация сложная.
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