В «Укрэнерго» рассказали, с чем могут быть связаны аварийные отключения света — Finance.ua

В «Укрэнерго» рассказали, с чем могут быть связаны аварийные отключения света Сегодня 12:39 — Энергетика

В «Укрэнерго» рассказали, с чем могут быть связаны аварийные отключения света

Аварийные отключения света могут быть связаны с мерами по поддержке энергосистемы или с возможными повреждениями энергообъектов.

Об этом сообщил советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго» Юрий Бойко во время брифинга.

«Такие меры (аварийные ограничения света. — Ред.) могут вызываться как превентивными шагами, так и повреждением энергооборудования. Давайте дождемся обследования после завершения воздушной тревоги и энергетики выйдут с официальным релизом с ситуацией в энергетике и сроками восстановления», — сказал он.

По его словам, ракетно-дроновая атака охватила всю территорию Украины. Атака произошла на регионы, где располагалось большое количество энергообъектов.

Справка Finance.ua:

«Укрэнерго» предоставило распоряжение ввести экстренные отключения света.

В некоторых районах Киева возникли перебои с энергоснабжением, столичные власти говорят, что это связано с ситуацией в общеукраинской энергосети.



Из-за сложной ситуации в энергосистеме в Киеве развернут «Пункты несокрушимости» по всему городу.



Под прицелом ракетной атаки противника оказалась энергетика, ситуация сложная.



Економічна Правда По материалам:

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