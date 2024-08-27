Самый дорогой авиаобстрел: сколько россия израсходовала средств на ракетную атаку по Украине 26 августа — Finance.ua
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Самый дорогой авиаобстрел: сколько россия израсходовала средств на ракетную атаку по Украине 26 августа

Энергетика
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Самый дорогой авиаобстрел: сколько россия израсходовала средств на ракетную атаку по Украине 26 августа
Самый дорогой авиаобстрел: сколько россия израсходовала средств на ракетную атаку по Украине 26 августа
россия совершила 26 августа массированный авиаобстрел Украины — использовала 127 ракет и 109 ударных дронов, сообщил в Telegram командующий Воздушных сил Николай Олещук. Forbes Ukraine оценивает стоимость атаки в $1,2−1,3 млрд, что является рекордным показателем за все время полномасштабной войны.
Всего россия использовала 26 августа 236 средств авиапоражения: 127 ракет и 109 ударных беспилотников. Силам обороны Украины удалось сбить 201 цель: 102 ракеты и 99 БПЛА. Это самая массированная воздушная атака россии, написал Олещук.
Больше ракет было только 24 февраля 2022-го — в первый день полномасштабного вторжения россии: 160 единиц, по данным из брифинга неназванного высокопоставленного чиновника Пентагона. Но эта цифра содержит также и баллистические ракеты малой дальности, что может указывать на включение в общий подсчет использования рф тактических ракет на линии фронта.
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Еще одна сопоставимая по масштабам атака была 29 декабря 2023 года. Тогда россия запустила по Украине 158 средств поражения: 122 ракеты и 36 дронов, по меньшей мере на сумму $700−750 млн, по расчетам Forbes.
В атаке 26 августа 2024-го россия использовала три аэробаллистических ракеты «Кинжал» (одна сбита), шесть баллистических ракет «Искандер» или KN-23 (одну сбитую), 77 крылатых ракет Х-101, 28 крылатых ракет морского базирования «Калибр», 10 управляемых авиаракет Х-59/Х-69 (суммарно сбито 99 крылатых ракет) три крылатые ракеты Х-22 (одна сбита) и 109 «Шахедов» (99 сбиты).
  • Forbes Ukraine оценивает стоимость атаки в $1,2−1,3 млрд. Это самый дорогой массированный российский обстрел с начала полномасштабной войны, по подсчетам Forbes Ukraine. Для сравнения, атака 8 июля, когда россия запустила по Украине 38 ракет разных типов, по оценке Forbes, обошлась ей в $200−250 млн.
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По материалам:
Forbes.ua
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