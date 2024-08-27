Задержки на 7,5 часов: ряд поездов УЗ выбились из графика из-за обстрелов — Finance.ua

Задержки на 7,5 часов: ряд поездов УЗ выбились из графика из-за обстрелов
В Укрзализныце сообщили о задержках поездов по некоторым направлениям.
Об этом сообщила пресс-служба УЗ.
«Практически всю ночь железнодорожные энергетики работали над устранением аварийных неисправностей и последствий вчерашних обстрелов энергетической инфраструктуры — и уже возобновили движение на всех участках, впрочем, влияние на график еще будет ощущаться в течение дня», — отмечают в компании.
Какие поезда задерживаются
Более всего задерживаются следующие поезда Укрзализныци:
- 120 Дорогуск — Днепр (ориентировочное время задержки+7:46);
- 64 Львов — Харьков (+7:44);
- 6 Ясиня — Запорожье (+5:24);
- 95 Киев — Рахов (+5:23);
- 18 Ужгород — Харьков (+5:06);
- 7 Киев — Черновцы (+5:03).
Это, соответственно, означает, что ряд обратных рейсов — то есть с отправкой сегодня в течение дня — отправятся с начальной станции позже запланированного минимум на час:
- 17 Харьков — Ужгород
- 93 Харьков — Хелм
- 120 Дорогуск — Днепр.
Точное время отправления будет объявлять диктор по вокзалу, поэтому просим внимательно слушать объявления, все поезда следуют с ускорением.
«Просим у пассажиров прощения за сбой в графике и круглосуточно работаем над тем, чтобы сохранить пересадки и обезопасить каждое путешествие», — говорят в УЗ.
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