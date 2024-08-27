Задержки на 7,5 часов: ряд поездов УЗ выбились из графика из-за обстрелов — Finance.ua

Задержки на 7,5 часов: ряд поездов УЗ выбились из графика из-за обстрелов Сегодня 10:18 — Личные финансы

Задержки на 7,5 часов: ряд поездов УЗ выбились из графика из-за обстрелов

В Укрзализныце сообщили о задержках поездов по некоторым направлениям.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

«Практически всю ночь железнодорожные энергетики работали над устранением аварийных неисправностей и последствий вчерашних обстрелов энергетической инфраструктуры — и уже возобновили движение на всех участках, впрочем, влияние на график еще будет ощущаться в течение дня», — отмечают в компании.

Какие поезда задерживаются

Более всего задерживаются следующие поезда Укрзализныци:

120 Дорогуск — Днепр (ориентировочное время задержки+7:46);

64 Львов — Харьков (+7:44);

6 Ясиня — Запорожье (+5:24);

95 Киев — Рахов (+5:23);

18 Ужгород — Харьков (+5:06);

7 Киев — Черновцы (+5:03).

Это, соответственно, означает, что ряд обратных рейсов — то есть с отправкой сегодня в течение дня — отправятся с начальной станции позже запланированного минимум на час:

17 Харьков — Ужгород

93 Харьков — Хелм

120 Дорогуск — Днепр.

Точное время отправления будет объявлять диктор по вокзалу, поэтому просим внимательно слушать объявления, все поезда следуют с ускорением.

«Просим у пассажиров прощения за сбой в графике и круглосуточно работаем над тем, чтобы сохранить пересадки и обезопасить каждое путешествие», — говорят в УЗ.

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