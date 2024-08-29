Украина сэкономит 1 ГВт электроэнергии на энерголампах от ЕС — Finance.ua

Украина сэкономит 1 ГВт электроэнергии на энерголампах от ЕС Сегодня 08:32 — Энергетика

Украина сэкономит 1 ГВт электроэнергии на энерголампах от ЕС

Украинцы получили 40 млн энергоэффективных ламп от ЕС в отделениях «Укрпочты» по программе «Несем свет вместе».

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

«За время действия программы в Украине стало на 40 млн меньше ламп накаливания, что, по нашим подсчетам, позволит сэкономить до 1 ГВт электроэнергии», — отметила заместитель министра экономики Украины Надежда Бигун.

В общей сложности программой воспользовались более 8 миллионов украинцев. Наиболее активными регионами стали:

Киевщина — заменено 4,2 млн ламп;

Львовщина — заменено 3,2 млн ламп;

Днепропетровщина — заменено 3,1 млн ламп;

Харьковщина — заменено 2,3 млн ламп.

Напомним, проект был инициирован в конце 2022 года президентом Украины Владимиром Зеленским и поддержан Президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

Программа — составляющая глобальной поддержки ЕС энергетической отрасли Украины во время войны, реализованной Министерством экономики Украины, Министерством цифровой трансформации и Укрпочтой при поддержке Европейского Союза.

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