Украина сэкономит 1 ГВт электроэнергии на энерголампах от ЕС — Finance.ua
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Украина сэкономит 1 ГВт электроэнергии на энерголампах от ЕС

Энергетика
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Украина сэкономит 1 ГВт электроэнергии на энерголампах от ЕС
Украина сэкономит 1 ГВт электроэнергии на энерголампах от ЕС
Украинцы получили 40 млн энергоэффективных ламп от ЕС в отделениях «Укрпочты» по программе «Несем свет вместе».
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
«За время действия программы в Украине стало на 40 млн меньше ламп накаливания, что, по нашим подсчетам, позволит сэкономить до 1 ГВт электроэнергии», — отметила заместитель министра экономики Украины Надежда Бигун.

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В общей сложности программой воспользовались более 8 миллионов украинцев. Наиболее активными регионами стали:
  • Киевщина — заменено 4,2 млн ламп;
  • Львовщина — заменено 3,2 млн ламп;
  • Днепропетровщина — заменено 3,1 млн ламп;
  • Харьковщина — заменено 2,3 млн ламп.
Напомним, проект был инициирован в конце 2022 года президентом Украины Владимиром Зеленским и поддержан Президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.
Программа — составляющая глобальной поддержки ЕС энергетической отрасли Украины во время войны, реализованной Министерством экономики Украины, Министерством цифровой трансформации и Укрпочтой при поддержке Европейского Союза.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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