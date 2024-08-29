Энергетики заговорили о 10-часовом рабочем дне в Украине — Finance.ua

Энергетики заговорили о 10-часовом рабочем дне в Украине Сегодня 17:44 — Энергетика

Энергетики заговорили о 10-часовом рабочем дне в Украине

В Украине нужно ввести 10-часовой рабочий день вместо 8-часового, чтобы два часа украинцы работали на восстановление ВПК и экономики страны. Так считает эксперт по энергетическим вопросам, капитан ВСУ Андрей Гнатуш.

«Украинцам необходимо максимально мобилизоваться. Понять, что война их касается. А кто забыл, тот может в темноте посидеть, посмотреть на черные улицы за окном. Нужно максимально приобщаться к повышению обороноспособности страны. Я бы вообще на месте государства рассмотрел вариант перевода с 8- часового рабочего дня на 10-часовой. Два часа работаем на восстановление экономики страны, на энергетические мощности, на ВПК», — отметил Гнатуш в эфире Киев24.

Он подчеркнул, что война — это не только дело военных, это дело каждого.

Комментируя удары россиян по украинской энергетике, Гнатуш сказал, что рф сейчас воюет не просто за территории Украины, но и за нашу энергетику.

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«Да, энергетика наша растерзана. И так складываются обстоятельства, что мир аплодирует стоя от того, что мы рвём друг друга на куски в секторе энергетики. рф как те мыши — плакали, но продолжали грызть кактус. россия и начинала эту агрессию, эту кровавую войну с целью того, чтобы вернуть нас в единое энергетическое кольцо с собой и с беларусью. Потому что когда-то это была единая система, позволявшая быть киловатту Советского Союза самым дешевым в мире. И оно было построено так, что в Закарпатье солнце заходит, а в Сахалине — восходит. И эта перетекаемость работала эффективно», — прокомментировал эксперт.

Он отметил, что когда Украина вышла из этого круга и имплементировалась в европейскую энергетическую систему, случилась огромная дыра в «кольце» рф.

«Поэтому за энергетику они также воюют. Ресурсы, люди, энергетика и политическое влияние — вот для этого они это все делают, хоронят своих людей, не считаются с потерями и будут продолжать совершать эти террористические обстрелы критической инфраструктуры и мирного населения Украины», — сказал Гнатуш.

BusinessUa По материалам:

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