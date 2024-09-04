НКРЭКУ требует, чтобы операторы систем распределения лучше информировали потребителей об отключении электроэнергии — Finance.ua

НКРЭКУ требует, чтобы операторы систем распределения лучше информировали потребителей об отключении электроэнергии Сегодня 11:44 — Энергетика

НКРЭКУ требует, чтобы операторы систем распределения лучше информировали потребителей об отключении электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), требует от операторов систем распределения (ОСР) обеспечить надлежащее, достоверное и своевременное информирование потребителей о перерывах в электроснабжении.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Согласно сообщению, НКРЭКУ получает большое количество жалоб от потребителей по поводу ненадлежащей коммуникации ОСР, в частности, недонесении информации об отключении, их объемах и актуальности составленных графиков и т. п.

«Ситуация с перерывами в энергоснабжении сложилась в результате неоднократных вражеских атак на объекты энергетической инфраструктуры Украины, в результате которых образовался значительный дефицит мощности», — объясняет регулятор, добавив, что для сбалансирования энергосистемы и во избежание выхода из строя объективно возникла необходимость в принятии мер по ограничению электроснабжения потребителей.

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Таким образом, с целью соблюдения принципа социальной справедливости, уменьшения социальной напряженности и внедрения корректных графиков отключений НКРЭКУ требует от ОСР обеспечить надлежащее, достоверное и своевременное информирование потребителей о перерывах в электроснабжении в соответствии с требованиями постановления НКРЭКУ от 26.03.2022 № 349 «О защите информации, которая в условиях военного положения может быть отнесена к информации с ограниченным доступом, в том числе по объектам критической инфраструктуры».

Также регулятор напомнил руководителям ОСР о персональной ответственности за несоблюдение принципа недискриминационности при применении разгрузочных отключений потребителей электрической энергии.

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Вместе с тем, НКРЭКУ просит потребителей с пониманием отнестись к временным шагам по ограничению электроснабжения и, в случае обнаружения недостоверной информации о перерывах в электропитании, предоставленной/обнародованной оператором системы распределения, уведомлять о таких фактах соответствующего ОСР для принятия им мер по актуализации информации.

С обращениями относительно некорректных и несвоевременно опубликованных графиков отключения электроснабжения можно обращаться по ссылке

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