Глава Минэнерго рассказал, успевает ли Украина подготовиться к зиме — Finance.ua
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Глава Минэнерго рассказал, успевает ли Украина подготовиться к зиме

Энергетика
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Глава Минэнерго рассказал, успевает ли Украина подготовиться к зиме
Глава Минэнерго рассказал, успевает ли Украина подготовиться к зиме
В Министерстве энергетики есть планы по восстановлению и построению дополнительного поколения, поэтому Украина успеет подготовиться к зиме.
Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона.
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«Ключевое влияние на энергосистему оказывают обстрелы. У нас есть планы по восстановлению генерации и построению дополнительной, поэтому мы видим, как пройдем эту зиму, и подготовиться успеем», — сказал Галущенко.
Он отметил, что российские обстрелы будут продолжаться, поэтому сначала необходимо восстановить все возможное, а также параллельно защитить это системами ПВО, которые Украина получает от партнеров.
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По словам министра, следующим шагом является распределенная энергия, ведь она более сложная для атак врага. Благодаря децентрализации можно обеспечить электропитание в определенном регионе, даже в случае разделения системы.
Кроме того, такая генерация локальна и должна обеспечить питание критической инфраструктуры.
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«Нужно готовиться к сложной зиме. К сожалению, она действительно будет сложнее, чем предыдущая. Однако мы должны пытаться иметь возможность автономного обеспечения. Мы же со своей стороны сделаем все, чтобы это не понадобилось», — подчеркнул Галущенко.
По материалам:
РБК-Україна
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