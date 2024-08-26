Глава Минэнерго рассказал, успевает ли Украина подготовиться к зиме — Finance.ua

Глава Минэнерго рассказал, успевает ли Украина подготовиться к зиме Сегодня 12:21 — Энергетика

Глава Минэнерго рассказал, успевает ли Украина подготовиться к зиме

В Министерстве энергетики есть планы по восстановлению и построению дополнительного поколения, поэтому Украина успеет подготовиться к зиме.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона.

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«Ключевое влияние на энергосистему оказывают обстрелы. У нас есть планы по восстановлению генерации и построению дополнительной, поэтому мы видим, как пройдем эту зиму, и подготовиться успеем», — сказал Галущенко.

Он отметил, что российские обстрелы будут продолжаться, поэтому сначала необходимо восстановить все возможное, а также параллельно защитить это системами ПВО, которые Украина получает от партнеров.

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По словам министра, следующим шагом является распределенная энергия, ведь она более сложная для атак врага. Благодаря децентрализации можно обеспечить электропитание в определенном регионе, даже в случае разделения системы.

Кроме того, такая генерация локальна и должна обеспечить питание критической инфраструктуры.

«Нужно готовиться к сложной зиме. К сожалению, она действительно будет сложнее, чем предыдущая. Однако мы должны пытаться иметь возможность автономного обеспечения. Мы же со своей стороны сделаем все, чтобы это не понадобилось», — подчеркнул Галущенко.

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