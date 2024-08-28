В Yasno объяснили, как работают очереди отключения света — Finance.ua
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В Yasno объяснили, как работают очереди отключения света

Энергетика
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Компания Yasno на странице в Facebook объяснила, что такое очереди отключения света и как они работают.
Очередь — это группа потребителей, потребляющая определенное количество электроэнергии. В общем, таких очередей 6. Чем больше дефицит электроэнергии в системе, тем больше очередей потребителей выключают одновременно во время стабилизационных ограничений.

Что означает количество очередей, которые ограничивают одновременно:

  1. Если ограничивают только одну очередь отключений, то это означает, что света у потребителей может не быть до 4 часов в сутки.
  2. Если одновременно ограничивают 2 очереди отключений — 8 часов в сутки.
  3. 3 очереди отключений — 12 часов в сутки.
  4. 4 очереди отключений — более 12 часов, а также выключение в светло-серых зонах графиков.
  5. Если ограничивают 5 или 6 очередей одномоментно, это означает, что начались экстренные отключения света и графики не работают.
К какому количеству очередей применяют ограничения электроэнергии, определяет «Укрэнерго». Далее каждый оператор систем распределения (облэнерго) отдельно определяет, какой график отключений применять в регионах и какие очереди отключать.
Инфографика: Yasno
Инфографика: Yasno
По материалам:
Finance.ua
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