В Yasno объяснили, как работают очереди отключения света — Finance.ua

В Yasno объяснили, как работают очереди отключения света Сегодня 09:15 — Энергетика

Компания Yasno на странице в Facebook объяснила , что такое очереди отключения света и как они работают.

Очередь — это группа потребителей, потребляющая определенное количество электроэнергии. В общем, таких очередей 6. Чем больше дефицит электроэнергии в системе, тем больше очередей потребителей выключают одновременно во время стабилизационных ограничений.

Что означает количество очередей, которые ограничивают одновременно:

Если ограничивают только одну очередь отключений, то это означает, что света у потребителей может не быть до 4 часов в сутки. Если одновременно ограничивают 2 очереди отключений — 8 часов в сутки. 3 очереди отключений — 12 часов в сутки. 4 очереди отключений — более 12 часов, а также выключение в светло-серых зонах графиков. Если ограничивают 5 или 6 очередей одномоментно, это означает, что начались экстренные отключения света и графики не работают.

К какому количеству очередей применяют ограничения электроэнергии, определяет «Укрэнерго». Далее каждый оператор систем распределения (облэнерго) отдельно определяет, какой график отключений применять в регионах и какие очереди отключать.

Инфографика: Yasno

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