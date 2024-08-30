Света будет больше: ситуация в энергосистеме улучшится на следующей неделе, — эксперт Сегодня 14:31 — Энергетика

Света будет больше: ситуация в энергосистеме улучшится на следующей неделе, — эксперт

Менее чем через неделю ситуация в энергетике стабилизируется. В частности, в Киеве улучшения можно ожидать уже в эти выходные.

Об этом рассказал в эфире «КИЕВ24» директор энергетических программ «Центра Разумкова» Владимир Омельченко.

Сейчас на поврежденных энергообъектах идут ремонтные работы. По словам Харченко, они могли бы закончиться скорее, но россияне совершили обстрел кассетными боеприпасами. Ремонт нельзя было проводить, пока их не соберут, потому что боеприпасы несут угрозу жизни энергетиков.

Читайте также Энергетики заговорили о 10-часовом рабочем дне в Украине

По прогнозам Омельченко, ситуация в энергосистеме стабилизируется с завершением ремонтных работ в начале сентября.

«Ожидается, что ситуация в энергосистеме, в частности в Киеве, улучшится на выходных и будет стабилизироваться начиная со вторника-среды 3−4 сентября», — сказал он.

Отключения света 30 августа

В пятницу, 30 августа, в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях введены экстренные отключения. Соответствующее распоряжение предоставила компания «Укрэнерго» из-за сложной ситуации в энергосистеме, сообщили в ДТЭК.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.