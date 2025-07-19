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Налоговые льготы на электромобили продолжать не будут — Гетманцев

Казна и Политика
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Налоговые льготы на электромобили продолжать не будут — Гетманцев
Налоговые льготы на электромобили продолжать не будут — Гетманцев
До 1 января 2026 г. в Украине действуют льготы на ввоз электрокаров: при их импорте не нужно платить таможенные платежи и НДС (20%).
Как сообщает глава комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики Даниил Гетманцев, льгота на ввоз электромобилей без уплаты НДС будет действовать только до конца 2025 года и не будет продлена.
«Льгота продолжена не будет. Без вариантов. Прекратите присылать гонцов и лоббировать это вредное решение», — подчеркнул он.
Напомним, ранее сообщалось, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 13351, предусматривающий продление налоговых льгот на ввоз электромобилей еще на год — до 1 января 2027-го.
Инициаторы законопроекта убеждены, что налоговые льготы помогут сохранить динамику развития рынка электромобилей.
По материалам:
Finance.ua
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