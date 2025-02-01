Количество IT-вакансий в Силах обороны Украины выросло на 28% — Finance.ua

Количество IT-вакансий в Силах обороны Украины выросло на 28% Сегодня 11:18 — Личные финансы

Количество IT-вакансий в Силах обороны Украины выросло на 28%

В приложении «Резерв+» доступно 169 активных IT-вакансий в Силах обороны Украины. Это на 28% больше, чем в декабре, когда было зафиксировано 132 вакансии.

Об этом сообщили в рекрутинговом агентстве Lobby X, которое сотрудничает с Министерством обороны Украины.

Наиболее востребованные специалисты

По данным агентства по сравнению с декабрем увеличилось количество вакансий по направлению системного администрирования, особенно в боевых подразделениях.

В январе больше всего ищут таких специалистов:

специалистов по защите информации;

специалистов по кибербезопасности;

системных администраторов

Средний конкурс на место в январе снизился до 10 кандидатов, в то время как в декабре он составил 15.

Активнее всего IT-специалистов ищут структурные подразделения Сил Обороны — Министерство обороны и другие специализированные подразделения.

Справка Finance.ua:

по данным Djinni, в украинском IT легче всего найти работу для кандидатов без опыта в технической поддержке (Support), а для сеньоров — в Data Science. Без учета опыта работы легче найти работу для Lead Generation;

у 27% украинских айтишников есть дополнительные проекты, кроме основной работы в ІТ. Чаще всего это вторая (а порой и третья) работа в индустрии, пет-проект, ІТ-волонтерство или менторство. Однако не всегда дополнительные проекты айтишников связаны с ІТ. У 8% есть дополнительная занятость вне ІТ: у 6% это дополнительная работа, у 3% - волонтерство;

Grammarly и MacPaw остаются среди самых желанных компаний, в которых хотели бы работать украинские айтишники. Среди самых привлекательных компаний — mono и NVIDIA.

Dou По материалам:

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