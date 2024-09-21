Кадровый голод: как украинский бизнес решает проблему нехватки рабочей силы — Finance.ua

Кадровый голод: как украинский бизнес решает проблему нехватки рабочей силы
Война привела к острому дефициту работников на украинских предприятиях, что заставляет компании привлекать женщин на традиционно мужские должности, а также нанимать пенсионеров, студентов и подростков.
Об этом пишет Reuters.
Это позволяет предприятиям обеспечивать непрерывность производства и способствует стабилизации экономики в условиях кризиса.
По данным опроса Министерства экономики среди более 3000 компаний, около 60% предприятий определили поиск квалифицированных работников как главную проблему.
Как украинские предприятия одолевают кадровый голод
Компании адаптируются к новым условиям, изменяя подходы к подбору персонала и расширяя кадровую политику.
Они активно трудоустраивают женщин на позиции, которые традиционно занимали мужчины, а также привлекают работников старшего возраста, студентов и даже подростков.
Это касается как промышленных предприятий, так и других секторов экономики, что важно для обеспечения непрерывного производства и восстановления экономики.
Большое количество украинских компаний, в том числе промышленные гиганты, сталкиваются с дефицитом работников.
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Компании, такие как Метинвест, адаптируют свою кадровую политику к новым реалиям, автоматизируя производственные процессы, увеличивая обязанности имеющихся работников и осуществляя их ротацию.
Одним из ключевых шагов стало вовлечение в работу представителей старшего поколения и молодежи, которая только начинает карьеру.
К примеру, мобильный оператор Vodafone реформировал свою молодежную программу, предоставив около 50 подросткам в 12 украинских городах возможность получить первый рабочий опыт.
Женщины на мужских профессиях
Ярким примером изменений на рынке труда является активное вовлечение женщин в традиционно мужские профессии.
В «Сильпо» женщины занимают должности грузчиков, мясников, охранников и водителей грузовиков, что помогает преодолеть дефицит рабочей силы.
В «Метинвесте» женщины составляют 30−35% персонала, включая подземные работы. Эти изменения подчеркивают важную роль женщин в обеспечении стабильной работы бизнеса и экономики во время войны.
Также компании активно сотрудничают с профессиональными колледжами, привлекая молодых специалистов. Это не только помогает закрыть существующие вакансии, но способствует формированию нового поколения профессионалов, готовых работать в сложных условиях.
Справка Finance.ua:
- за год самые важные критерии при выборе работодателя почти не изменились для большинства украинцев. Первым и самым главным остается размер зарплаты — этот параметр является ключевым при выборе вакансии для 85% соискателей (по сравнению с 80% в 2023 году);
- в 2025 году среднемесячная заработная плата прогнозируется на уровне 24 389 грн (ожидаемая средняя зарплата в 2024 году — 20 581);
- средняя зарплата на рынке труда продолжает расти. В августе отметка увеличилась на +2,4% до 21,5 тыс.
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