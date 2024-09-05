Кадровые перестановки в правительстве: кто какие должности получил — Finance.ua

Кадровые перестановки в правительстве: кто какие должности получил Сегодня 17:55 — Казна и Политика

Кадровые перестановки в правительстве: кто какие должности получил

В четверг, 5 сентября, Верховная Рада приняла ряд кадровых решений, согласно которым министерства получат новых руководителей.

Ольга Стефанишина получила должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины — получила должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины — министра юстиции . Ранее она занимала должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Андрей Сибига стал новым стал новым министром иностранных дел . Ранее он занимал место первого замглавы МИД.

Алексей Кулеба стал вице-премьер-министром по восстановлению Украины — министром развития общин и территорий. До этого он занимал должность замглавы Офиса президента Украины.

Светлана Гринчук назначена на должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Гринчук занимала должность заместителя министра энергетики, также руководила Офисом поддержки реформ при ведомстве.

Матвей Бидный стал новым руководителем Министерства молодежи и спорта Украины. Ранее он исполнял обязанности главы министерства молодежи и спорта.

Николай Точицкий стал министром культуры и стратегической коммуникации Украины. Ранее он являлся заместителем руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Наталью Калмыкову назначили на должность министра по делам ветеранов Украины. До этого она занимала должность заместителя министра обороны.

Германа Сметанина, гендиректора «Украинской оборонной промышленности», назначили министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Виталия Коваля назначили на должность министра аграрной политики и продовольствия Украины. Он занимал должность главы Фонда государственного имущества.

Также сегодня Верховная Рада проголосовала за увольнение с должности министра иностранных дел Дмитрия Кулебы Ирины Верещук с должности вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и Виталия Коваля с должности главы Фонда госимущества.

Как отреагировали на кадровые перестановки в Еврокомиссии

Представитель Европейской комиссии Петер Стано заявил, что в ЕК надеются на продолжение тесного сотрудничества между Украиной и ЕС после изменений в украинском правительстве.

По его словам, ЕС пристально следит за внутренними событиями в Украине.

«Мы приняли во внимание недавние перестановки в украинском правительстве и нескольких ключевых государственных должностях», — отметил Стано.

Он добавил, что для ЕС важно иметь всегда хороших и надежных партнеров «на другой стороне», в частности важно иметь хорошее и стабильное управление.

Представитель ЕК выразил надежду, что ЕС сможет продолжить хорошее сотрудничество с новыми украинскими коллегами так же эффективно, как раньше.

Как отреагировали в Белом доме

США не будут давать советов по управлению демократией в Украине. В частности, кадровые решения украинского президента Владимира Зеленского не окажут влияния на поддержку США Украины, заявил советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности США Джон Кирби во время брифинга.

«Мы не даем советов по поводу того, как руководить их демократией, это зависит от президента Зеленского, это зависит от украинского народа. Эти решения — это решения президента Зеленского относительно того, кто поддерживает его в правительстве. Это не изменит способ нашего взаимодействия с Украиной. Это точно не изменит поддержку, которую мы собираемся и дальше оказывать им», — заверил Кирби.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.