Кабмин отменил устаревшие требования к бизнесу в отношении печатей и штампов — Finance.ua

Кабмин отменил устаревшие требования к бизнесу в отношении печатей и штампов Сегодня 12:19 — Казна и Политика

Кабмин отменил устаревшие требования к бизнесу в отношении печатей и штампов

Кабинет Министров внес изменения в более чем полусотню устаревших актов и признал утратившими силу 15 постановлений. Некоторые из них были приняты еще во времена УССР.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Читайте также Сколько средств сэкономит украинский бизнес из-за реформы дерегуляции

«Решение во исполнение Плана действий по улучшению условий ведения бизнеса в Украине правительство приняло на заседании 29 марта 2024 года. В частности, из ряда постановлений Кабинета Министров Украины исключили требования ставить печати на документах, которые предприниматели подают в органы госвласти, если такое требование не установлено законами», — сказано в сообщении.

Как прокомментировал решение правительства заместитель министра экономики Алексей Соболев: «Правительство планомерно отменяет неактуальные нормы, которые только усложняют работу бизнеса».

Читайте также Минэкономики запустило сайт о ходе реформы дерегуляции

Он рассказал, что по закону использование печатей стало добровольным еще 10 лет назад. Однако в подзаконных актах соответствующие требования оставались. А этим решением Кабинет Министров привел правительственные акты в соответствие с законом.

«А также отменил фактически бездействующие, устаревшие решения, некоторые из которых были приняты еще во времена СССР и, очевидно, давно утратили актуальность», — добавил Соболев.

Читайте также В Кабмине начали работу над дерегуляцией: за какие документы взялись в первую очередь

Напомним, ранее в рамках реформы дерегуляции Межведомственная рабочая группа по ускоренному пересмотру инструментов государственного регулирования хозяйственной деятельности пересмотрела более 1300 регуляторных инструментов для бизнеса. Из них 584 рекомендовано упростить, 456 — отменить.

Справка Finance.ua:

в 2023 году Межведомственная рабочая группа по дерегуляции в Украине упразднила 50 ненужных разрешений, еще 200 — планируется отменить в 2024 году;

бизнес нуждается в смягчении валютных ограничений для выплаты дивидендов нерезидентам и оплаты услуг;



Украине нужно находить новые источники поступлений в государственный бюджет, потому что повышение налогов для бизнеса приведет к падению обороноспособности страны.



Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.