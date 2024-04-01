Кабмин отменил устаревшие требования к бизнесу в отношении печатей и штампов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кабмин отменил устаревшие требования к бизнесу в отношении печатей и штампов

Казна и Политика
126
Кабмин отменил устаревшие требования к бизнесу в отношении печатей и штампов
Кабмин отменил устаревшие требования к бизнесу в отношении печатей и штампов
Кабинет Министров внес изменения в более чем полусотню устаревших актов и признал утратившими силу 15 постановлений. Некоторые из них были приняты еще во времена УССР.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Читайте также
«Решение во исполнение Плана действий по улучшению условий ведения бизнеса в Украине правительство приняло на заседании 29 марта 2024 года. В частности, из ряда постановлений Кабинета Министров Украины исключили требования ставить печати на документах, которые предприниматели подают в органы госвласти, если такое требование не установлено законами», — сказано в сообщении.
Как прокомментировал решение правительства заместитель министра экономики Алексей Соболев: «Правительство планомерно отменяет неактуальные нормы, которые только усложняют работу бизнеса».
Читайте также
Он рассказал, что по закону использование печатей стало добровольным еще 10 лет назад. Однако в подзаконных актах соответствующие требования оставались. А этим решением Кабинет Министров привел правительственные акты в соответствие с законом.
«А также отменил фактически бездействующие, устаревшие решения, некоторые из которых были приняты еще во времена СССР и, очевидно, давно утратили актуальность», — добавил Соболев.
Читайте также
Напомним, ранее в рамках реформы дерегуляции Межведомственная рабочая группа по ускоренному пересмотру инструментов государственного регулирования хозяйственной деятельности пересмотрела более 1300 регуляторных инструментов для бизнеса. Из них 584 рекомендовано упростить, 456 — отменить.

Справка Finance.ua:

  • в 2023 году Межведомственная рабочая группа по дерегуляции в Украине упразднила 50 ненужных разрешений, еще 200 — планируется отменить в 2024 году;
  • бизнес нуждается в смягчении валютных ограничений для выплаты дивидендов нерезидентам и оплаты услуг;
  • Украине нужно находить новые источники поступлений в государственный бюджет, потому что повышение налогов для бизнеса приведет к падению обороноспособности страны.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.