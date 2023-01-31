В Кабмине начали работу над дерегуляцией: за какие документы взялись в первую очередь — Finance.ua

В Кабмине начали работу над дерегуляцией: за какие документы взялись в первую очередь Сегодня 16:45 — Казна и Политика

В Кабмине начали работу над дерегуляцией: за какие документы взялись в первую очередь

В Кабинете министров стартовала работа межведомственной рабочей группы по дерегуляции.

Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

«На первом заседании рассматривались регуляторные инструменты, которые находились в сфере компетенции Минэкономики. Оказалось, что 47% (почти каждую вторую) лицензию или разрешение можно отменить, а треть оптимизировать, упростить или оцифровать», — рассказал нардеп.

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При этом часть действующих разрешительных документов перешла в украинское нормативно-правовое поле еще со времен УССР.

«Отдельные регуляторные требования вообще даже звучат абсурдно, как необходимость каждому предприятию согласовывать „Инструкции о порядке сбора пыли в производственных помещениях“ с Государственной службой Украины по вопросам труда», — отметил Гетманцев.

Он считает, что необходимо быстро сделать «регуляторную гильотину» по тем разрешительным процедурам, которые находятся в компетенции других ведомств.

По словам нардепа, в парламенте ждут оперативного представления необходимых законопроектов по итогам работы межведомственной группы.

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УБР По материалам:

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