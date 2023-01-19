«Регуляторная гильотина» и налоговая в смартфоне — Гетманцев рассказал, чего ждать бизнесу в этом году Сегодня 14:00 — Казна и Политика

В Украине будет введена так называемая «регуляторная гильотина», благодаря чему отменят механизмы предоставления большинства разрешений.

Об этом GrowHow рассказал народный депутат, председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его словам, останутся только те разрешения, которые необходимы для сохранения жизни людей. К примеру, те, которые регулируют работу атомных электростанций. Сейчас же в Украине фактически действуют несколько сотен разных договоров. Они сдерживают развитие бизнеса, ведь каждый из них связан с процедурой выдачи и проверками, а это создает коррупционные риски.

Кроме того, Даниил Гетьманцев рассказал, что для облегчения работы бизнеса предлагается проведение налоговой реформы администрирования. Он назвал ее «налоговой в смартфоне», когда фактически все налоговые процедуры будут проводиться в электронной форме.

«Предприниматель или физическое лицо-налогоплательщик не будет контактировать с государственным органом. Это электронный аудит, предзаполнение налоговой декларации и т.д. Это сверхсовременная налоговая служба по лучшим европейским образцам», — подчеркнул парламентарий.

Такую реформу и дерегуляцию планируют проводить уже в этом году.

Справка Finance.ua:

в стране набирает обороты разработка концепции налоговой реформы (предварительно названной 10-10-10), которая, по словам инициаторов, должна способствовать экономическому росту и формированию новой налоговой культуры — при которой налоги выгоднее будет платить, чем не платить. Об этом сообщает пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации;

которая, по словам инициаторов, должна способствовать экономическому росту и формированию новой налоговой культуры — при которой налоги выгоднее будет платить, чем не платить. Об этом сообщает пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации; согласно сообщению, бизнес-сообщество уже давно говорит о нескольких важных вещах:

необходимость детенизации экономики,

значимость снижения нагрузки на фонд оплаты труда.

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