«Регуляторная гильотина» и налоговая в смартфоне — Гетманцев рассказал, чего ждать бизнесу в этом году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Регуляторная гильотина» и налоговая в смартфоне — Гетманцев рассказал, чего ждать бизнесу в этом году

Казна и Политика
199
В Украине будет введена так называемая «регуляторная гильотина», благодаря чему отменят механизмы предоставления большинства разрешений.
Об этом GrowHow рассказал народный депутат, председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.
По его словам, останутся только те разрешения, которые необходимы для сохранения жизни людей. К примеру, те, которые регулируют работу атомных электростанций. Сейчас же в Украине фактически действуют несколько сотен разных договоров. Они сдерживают развитие бизнеса, ведь каждый из них связан с процедурой выдачи и проверками, а это создает коррупционные риски.
Читайте также
Кроме того, Даниил Гетьманцев рассказал, что для облегчения работы бизнеса предлагается проведение налоговой реформы администрирования. Он назвал ее «налоговой в смартфоне», когда фактически все налоговые процедуры будут проводиться в электронной форме.
«Предприниматель или физическое лицо-налогоплательщик не будет контактировать с государственным органом. Это электронный аудит, предзаполнение налоговой декларации и т.д. Это сверхсовременная налоговая служба по лучшим европейским образцам», — подчеркнул парламентарий.
Такую реформу и дерегуляцию планируют проводить уже в этом году.

Справка Finance.ua:

  • в стране набирает обороты разработка концепции налоговой реформы (предварительно названной 10-10-10), которая, по словам инициаторов, должна способствовать экономическому росту и формированию новой налоговой культуры — при которой налоги выгоднее будет платить, чем не платить. Об этом сообщает пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации;
  • согласно сообщению, бизнес-сообщество уже давно говорит о нескольких важных вещах:
  • необходимость детенизации экономики,
  • значимость снижения нагрузки на фонд оплаты труда.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.