Что будет, если не платить налоги — наказание для ФЛП 1, 2 и 3 групп Сегодня 11:00 — Личные финансы

Что будет, если не платить налоги — наказание для ФЛП 1, 2 и 3 групп

Если физическое лицо — предприниматель (ФЛП) не платит налоги, к нему применяются штрафные санкции.

В Налоговом кодексе определен размер штрафа за неуплату налогов — как единого налога, так и ЕСВ, пишет сайт Pro Гроші.

Единый налог

1 и 2 группа ФЛП. Если предприниматель не уплатил единый налог или уплатил его не в полном объеме, ему начисляют штраф в размере 50% ставки единого налога. Причем сумма штрафа фиксированная. То есть, даже если вы недоплатили 10 грн, все равно штраф будет составлять 50% ставки налога.

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3 группа ФЛП. Сумма зависит от срока, на который задержана уплата единого налога:

до 30 дней — 5% от суммы долга;

свыше 30 дней — 10% от суммы долга;

если будет доказано, что ФЛП 3 группы умышленно не уплатил единый налог, штраф составит 25% суммы долга.

Кроме штрафа может быть начислена и пеня. Ее размер зависит от того, кто заметил задолженность. Если вы ошиблись и недоплатили сумму единого налога, то пеню начнут начислять после истечения 90 дней после окончания срока уплаты этого налога. А если в течение этих 90 дней обнаружить недоплату самостоятельно, то пени вообще не будет.

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Но если недоплату обнаружит налоговая, то предпринимателю начислят пеню за каждый просроченный день, начиная с первого рабочего дня по истечении срока уплаты единого налога.

ЕСВ

ФЛП всех групп, уплачивающие единый налог и находящиеся на общей системе налогообложения, вправе не уплачивать единый социальный взнос (ЕСВ), начиная с 1 марта 2022 года. Эта льгота будет действовать до завершения военного положения и еще 12 месяцев после этого.

Кроме того, ФЛП освобождены от уплаты ЕСВ за себя. А ФЛП 2 и 3 групп, которые находятся на упрощенной системе налогообложения, разрешено не платить единый социальный взнос за работников, мобилизованных в ряды Вооруженных Сил Украины.

Соответственно, штрафы пока не применяются.

Что делать, если не соглашаетесь с размером штрафа

При подаче отчетности и уплате налогов ошибиться может не только ФЛП или его бухгалтер, но и налоговая. Поэтому важно знать, как и за что начисляют штрафы. Это нужно, чтобы в случае необходимости защитить свои права.

Если вы получили уведомление от налоговой с суммой штрафа, но не согласны с начислением, вы вправе обжаловать его в административном порядке или в суде в течение 10 рабочих дней после получения.

Обратиться можно в одну из инстанций:

в Государственную налоговую службу Украины с жалобой в письменной или электронной форме и при необходимости предоставить доказательства и другие документы, которые, по вашему мнению, свидетельствуют, что штрафные санкции начислены неправомерно (пока жалобу будут рассматривать, уплачивать штраф не нужно, а пеня не будет начисляться);

в окружной административный суд.

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Pro Гроші По материалам:

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