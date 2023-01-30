Минэкономики готовится отменить в этом году почти половину лицензий и разрешений — Finance.ua

Минэкономики готовится отменить в этом году почти половину лицензий и разрешений Сегодня 11:12 — Казна и Политика

Минэкономики готовится отменить в этом году почти половину лицензий и разрешений

В Украине в этом году могут отменить 47% лицензий и разрешений, регулирующих хозяйственную деятельность.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко в Фейсбуке

«Мы продолжим отменять архаические и устаревшие лицензии, разрешения и другие инструменты регулирования, а также цифровизировать и упрощать инструменты, которые действительно нужны для публичных политик. Например, Министерство экономики готово в этом году отменить 47% лицензий и разрешений», — говорится в сообщении.

Как отметила Свириденко, соответствующие договоренности были достигнуты во время первого заседания межведомственной рабочей группы по ускоренному пересмотру инструментов государственного регулирования хозяйственной деятельности.

В частности, предлагается отменить разрешение на реэкспорт товаров, происходящих из других стран; согласование для выдачи лицензий на осуществление экспортных операций с нефтью сырой украинского происхождения и природного газа в газообразном состоянии украинского происхождения по внешнеэкономическим контрактам (договорам), индивидуальные (разовые лицензии) в сфере экспорта-импорта и т.д.

В дальнейшем рабочая группа разработает инструменты регулирования, относящиеся к сфере компетенции других органов власти. На следующем заседании планируется рассмотреть регуляторные инструменты в сфере защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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