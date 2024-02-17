Сколько средств сэкономит украинский бизнес из-за реформы дерегуляции — Finance.ua

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Сколько средств сэкономит украинский бизнес из-за реформы дерегуляции

Фондовый рынок
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Сколько средств сэкономит украинский бизнес из-за реформы дерегуляции
Сколько средств сэкономит украинский бизнес из-за реформы дерегуляции, Фото: lexinform.com.ua
Украинские предприниматели смогут сэкономить 10,2 млрд грн благодаря реформе сокращения государственного регулирования. Этого удастся достичь из-за отмены и цифровизации инструментов госрегулирования экономики, решения по которым уже приняла Межведомственная рабочая группа по дерегуляции.
Об этом заявили эксперты Офиса эффективного регулирования BRDO, который присоединился к работе МРГ по дерегуляции в рамках проекта EU4Business: SME Policies and Institutions Support (SMEPIS), реализуемого Ecorys в консорциуме GIZ, BRDO и Civitta.
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Эксперты BRDO анализировали 5 основных рынков, которые коснутся дерегуляционных инициатив: агропроизводство, строительство, ІТ и Телеком, энергетика и сфера Министерства экономики Украины.
Оценка ожидаемых сбережений от дерегуляции базировалась на сравнении финансовых и временных расходов предприятий по выполнению действующих требований регулирования и новых оптимизированных требований. В случае цифровизации инструмента госрегулирования вычислялась разница между расходами бизнеса на прохождение двух процедур — «бумажной» и электронной.
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В то же время аналитики не учитывали материальные затраты предпринимателей на непосредственное исполнение требований регулирования.
«Рассчитывались исключительно административные расходы бизнеса — на получение первичной информации о требованиях регулирования, организации их выполнения, разработке и внедрении внутренних процедур и т. п.», — говорится в сообщении.
Фото: brdо
Фото: brdо

В какой отрасли бизнесмены сэкономят больше всего:

  • аграрный рынок — 8,5 млрд грн;
  • в сфере Минэкономики — 1,4 млрд грн;
  • рынок строительства — 268,5 млн грн;
  • энергетический рынок — 32,7 млн ​​грн;
  • рынок ІТ и Телеком — 5 млн. грн.
По материалам:
Finance.ua
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