Изменения в графике поездов в Польшу: Укрзализныця начала продажу билетов в Дорогуск — Finance.ua
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Изменения в графике поездов в Польшу: Укрзализныця начала продажу билетов в Дорогуск

Личные финансы
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Изменения в графике поездов в Польшу: Укрзализныця начала продажу билетов в Дорогуск
Изменения в графике поездов в Польшу: Укрзализныця начала продажу билетов в Дорогуск
АО «Укрзализныця» начала продажу в приложении билетов в Дорогуск на пересадочные поезда в/из Хелма, которые изменили конечную станцию ​​из-за ремонтных работ в Польше.
Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram.
«Стартовали продажи билетов на Дорогуск. Напоминаем, что часть привычных для вас поездов в/из Хелма меняет свою конечную станцию ​​на Дорогуск из-за ремонтов на польской железной дороге с 23 июня до конца лета», — говорится в сообщении.
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Поэтому пассажирам, путешествующим в Варшаву или Люблин пересадочными поездами № 23 Киев — Хелм, № 93/94 Харьков — Хелм и № 120 Хелм — Днепр, нужно искать их в приложении по месту назначения «Дорогуск».
«Наше приложение будет подсказывать эту опцию при поиске Варшавы и Хелма», — добавили в УЗ.
В Дорогуске на время ремонтов погранично-таможенный контроль будет проходить в поезде Укрзализныци.
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«Билеты на пересадочный польский поезд из Дорогуска на Варшаву (через Хелм и Люблин) и в обратном направлении уже доступны на сайте польского перевозчика», — отметили в компании.
Напомним, «Укрзализныця» ускорит поезд из Киева в Варшаву с 9 июня. Время поездки удалось сократить на 1 час 23 минуты благодаря оптимизации погранично-таможенных операций на станции Дорогуск.
Также компания разработала и запустила в бета-режиме обновленный сайт для покупки железнодорожных билетов. Он построен с помощью современных дизайнерских и ІТ-решений.
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Укрзализныця вскоре запустит модернизированный электропоезд по маршруту Львов — Ровно.
Кроме того, УЗ запустила тестирование бета-мониторинга билетов с возможностью автовыкупа на поезда внутреннего сообщения.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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