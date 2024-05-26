В «Укрзализныце» сообщили о повышении стоимости белья: сколько теперь придется платить — Finance.ua

В «Укрзализныце» сообщили о повышении стоимости белья: сколько теперь придется платить Сегодня 06:09 — Фондовый рынок

В «Укрзализныце» сообщили о повышении стоимости белья: сколько теперь придется платить

В АО «Укрзализныця» объявили о повышении стоимости постельных комплектов.

Об этом сообщили на сайте компании.

Отмечается, что белье в плацкартных и купейных вагонах обойдется в 80 грн (вместо 50 грн), в вагонах СВ — 120 грн (вместо 60 грн).

«Укрзализныця» меняет стоимость постельного белья в пассажирских поездах. Впервые заез 5 лет она будет проиндексирована. Теперь пассажиры получат более качественную услугу. Так, начиная с 22 мая постельное белье в плацкартных и купейных вагонах обойдется в 80 грн (вместо 50 грн), в вагонах СВ — 120 грн (вместо 60 грн)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне УЗ заменила постельное белье в поездах. До конца июня пройдет полная замена матрасов и подушек на всех рейсах дальнего следования.

«Перед закупкой новых комплектов „Укрзализныця“ провела консультации с ведущими производителями и поставщиками, чтобы не просто заменить устаревший инвентарь, но и наработать новые стандарты, которые позволят учесть лучшие практики рынка и существенно повысить комфорт в пути и износостойкость продукции», — говорится в сообщении.

Напомним, «Укрзализныця» разработала и запускает в бета-режиме обновленный сайт для покупки железнодорожных билетов. Как говорят в УЗ, он построен с помощью современных дизайнерских и ІТ-решений.

Укрзализныця будет внедрять постепенный переход со старого сайта booking.uz.gov.ua на новый booking-new.uz.gov.ua для максимального комфорта всех пользователей.

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