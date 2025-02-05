Испания сокращает рабочую неделю — Finance.ua

Испания сокращает рабочую неделю Сегодня 19:15 — Личные финансы

Испания сокращает рабочую неделю

Правительство Испании во вторник, 4 февраля, одобрило сокращение рабочей недели с 40 до 37,5 часов без изменений заработной платы.

Об этом сообщает Reuters.

Соответствующий исполнительный декрет подписала министр труда и вице-премьер-министр Испании Йоланда Диас. Она возглавляет леворадикальную партию Sumar.

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«Это предложение состоит в том, чтобы жить лучше, работать меньше и быть гораздо более продуктивными и эффективными в экономическом плане», — прокомментировала она правительственное решение.

Reuters отмечает, что предложение об уменьшении рабочей недели должен одобрить парламент. Каталонская сепаратистская партия Junts заявила, что не поддерживает это предложение.

Между тем, главное лобби работодателей Испании CEOE утверждает, что предложение правительства повысит расходы испанских компаний и сделает их менее конкурентоспособными. Работодатели настаивают, что изменения должны происходить через коллективные соглашения, а не законодательно.

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В то же время, Центральный банк Испании предупреждал, что повышение стоимости рабочей силы может усилить инфляцию и сдержать создание рабочих мест.

Министр экономики Карлос Куэрпо также предлагал отсрочить реформу ан год, чтобы дать малому бизнесу больше времени на адаптацию.

и т. д. Сотрудники государственного сектора и большинства крупных компаний уже заняты 37,5 часа в неделю. Как отметило издание France24, правила согласовали после политических споров, длившихся больше года. Нагрузка уменьшится почти для 12 миллионов работников отраслей розничной торговли, гостиничного бизнеса, сельского хозяйстваСотрудники государственного сектора и большинства крупных компаний уже заняты 37,5 часа в неделю.

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Напомним, с 9 января 2025 года испанские банки больше не могут взимать дополнительные комиссии за мгновенные переводы. Это требование нового европейского регламента, требующего одинаковых или более низких тарифов на мгновенные переводы по сравнению с обычными. До этого комиссии за мгновенные переводы колебались от 0,95 до 12 евро.

В Испании упраздняют «золотые визы» с апреля 2025 года. Программа, позволявшая получить вид на жительство в обмен на инвестиции, завершает свое существование. Рассмотрение старых заявок: все заявки, поданные до апреля 2025 года, будут обработаны по старым правилам.

Испанские власти намерены проводить легализацию до 300 тыс. мигрантов в год, чтобы восполнить нехватку рабочей силы в стране из-за старения населения.

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