Испания сокращает рабочую неделю — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Испания сокращает рабочую неделю

Личные финансы
21
Испания сокращает рабочую неделю
Испания сокращает рабочую неделю
Правительство Испании во вторник, 4 февраля, одобрило сокращение рабочей недели с 40 до 37,5 часов без изменений заработной платы.
Об этом сообщает Reuters.
Соответствующий исполнительный декрет подписала министр труда и вице-премьер-министр Испании Йоланда Диас. Она возглавляет леворадикальную партию Sumar.
Читайте также
«Это предложение состоит в том, чтобы жить лучше, работать меньше и быть гораздо более продуктивными и эффективными в экономическом плане», — прокомментировала она правительственное решение.
Reuters отмечает, что предложение об уменьшении рабочей недели должен одобрить парламент. Каталонская сепаратистская партия Junts заявила, что не поддерживает это предложение.
Между тем, главное лобби работодателей Испании CEOE утверждает, что предложение правительства повысит расходы испанских компаний и сделает их менее конкурентоспособными. Работодатели настаивают, что изменения должны происходить через коллективные соглашения, а не законодательно.
Читайте также
В то же время, Центральный банк Испании предупреждал, что повышение стоимости рабочей силы может усилить инфляцию и сдержать создание рабочих мест.
Министр экономики Карлос Куэрпо также предлагал отсрочить реформу ан год, чтобы дать малому бизнесу больше времени на адаптацию.
Как отметило издание France24, правила согласовали после политических споров, длившихся больше года. Нагрузка уменьшится почти для 12 миллионов работников отраслей розничной торговли, гостиничного бизнеса, сельского хозяйства и т. д. Сотрудники государственного сектора и большинства крупных компаний уже заняты 37,5 часа в неделю.
Читайте также
Напомним, с 9 января 2025 года испанские банки больше не могут взимать дополнительные комиссии за мгновенные переводы. Это требование нового европейского регламента, требующего одинаковых или более низких тарифов на мгновенные переводы по сравнению с обычными. До этого комиссии за мгновенные переводы колебались от 0,95 до 12 евро.
В Испании упраздняют «золотые визы» с апреля 2025 года. Программа, позволявшая получить вид на жительство в обмен на инвестиции, завершает свое существование. Рассмотрение старых заявок: все заявки, поданные до апреля 2025 года, будут обработаны по старым правилам.
Испанские власти намерены проводить легализацию до 300 тыс. мигрантов в год, чтобы восполнить нехватку рабочей силы в стране из-за старения населения.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.