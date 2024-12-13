Экономика Испании признана лучшей среди стран ОЭСР в 2024 году — The Economist — Finance.ua
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Экономика Испании признана лучшей среди стран ОЭСР в 2024 году — The Economist

Мир
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Экономика Испании признана лучшей среди стран ОЭСР в 2024 году — The Economist
Экономика Испании признана лучшей среди стран ОЭСР в 2024 году — The Economist
Испания возглавила рейтинг экономик стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) за 2024 год по версии британского издания The Economist.
Издание подчеркивает, что средиземноморские страны, в частности, Испания, значительно восстановились после экономического кризиса.

Почему так

Согласно исследованию, основанному на пяти макроэкономических и финансовых показателях, годовой рост ВВП Испании приближается к 3% благодаря сильному рынку труда и высокой иммиграции.
По темпам роста ВВП Испания (3,5%) уступает только Израилю (6,7%) и Греции (3,7%), но значительно опережает Германию и Италию, которые страдают от высоких цен на энергоносители и замедления промышленности.
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За последние несколько месяцев количество украинцев, нашедших убежище в ЕС, возросло, и самый большой абсолютный рост зафиксирован именно в Испании — +3 170 человек.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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