Города с самой высокой стоимостью жизни: рейтинг 2025 года — Finance.ua

Города с самой высокой стоимостью жизни: рейтинг 2025 года Сегодня 16:04 — Мир

Города с самой высокой стоимостью жизни: рейтинг 2025 года, Фото: freepik

Лидерами среди городов с высокой стоимостью жизни являются Нью-Йорк и Сан-Франциско, где ежемесячные расходы на одного человека составляют $5600 и $4700 соответственно.

Об этом свидетельствует рейтинг сервиса Numbeo.

При составлении рейтинга учитывалась средняя стоимость транспорта, потребительских товаров, арендной платы, коммунальных платежей и цен в ресторанах.

Вслед за Нью-Йорком и Сан-Франциско в ТОПе находятся два города из Швейцарии — Женева и Цюрих.

В топе, кроме уже названных городов, находятся:

Чикаго — $3612,64;

Сидней — $3275,81;

Лиссабон — $2263,63;

Токио — $2074,88;

Сеул — $1896,17;

Шанхай — $1541,25.

В Азии же список дорогих городов возглавлят Сингапур. Чтобы жить в этом городе-государстве, необходимо выложить около 4 тысяч долларов за одного человека.

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Эта сумма совпадает с расходами на жизнь в Лондоне, Великобритании.

В Восточной Европе самыми дорогими городами оказались Прага, Братислава и Варшава.

Киев на 71,0% дешевле Нью-Йорка, не считая данных об арендной плате.

Напомним, Киев оказался на 125 месте среди 141 европейского города по уровню стоимости жизни. Остальные города, где жить дешевле, расположены только в Украине и россии.

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В рейтинг самых опасных городов Европы попала Одесса — она заняла 17-е место. Еще один украинский город Днепр оказался на 20-м месте.

Следует добавить, что также в рейтинг вошли еще три украинских города, однако они занимают более низкие позиции. В частности, Харьков находится на 42-м месте, Киев — на 51, а на 79-м — Львов.

Также Львов занял 27 место в рейтинге самых удобных для пешеходов городов в мире. В среднем жителям нужно потратить 10,2 минуты, чтобы добраться до объекта ключевой инфраструктуры.

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УНІАН По материалам:

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