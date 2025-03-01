Города с самой высокой стоимостью жизни: рейтинг 2025 года — Finance.ua

Города с самой высокой стоимостью жизни: рейтинг 2025 года
Лидерами среди городов с высокой стоимостью жизни являются Нью-Йорк и Сан-Франциско, где ежемесячные расходы на одного человека составляют $5600 и $4700 соответственно.
Об этом свидетельствует рейтинг сервиса Numbeo.
При составлении рейтинга учитывалась средняя стоимость транспорта, потребительских товаров, арендной платы, коммунальных платежей и цен в ресторанах.
Вслед за Нью-Йорком и Сан-Франциско в ТОПе находятся два города из Швейцарии — Женева и Цюрих.
В топе, кроме уже названных городов, находятся:
- Чикаго — $3612,64;
- Сидней — $3275,81;
- Лиссабон — $2263,63;
- Токио — $2074,88;
- Сеул — $1896,17;
- Шанхай — $1541,25.
В Азии же список дорогих городов возглавлят Сингапур. Чтобы жить в этом городе-государстве, необходимо выложить около 4 тысяч долларов за одного человека.
Эта сумма совпадает с расходами на жизнь в Лондоне, Великобритании.
В Восточной Европе самыми дорогими городами оказались Прага, Братислава и Варшава.
Страховка для выезда за границу на Finance.ua 🧐
Киев на 71,0% дешевле Нью-Йорка, не считая данных об арендной плате.
Напомним, Киев оказался на 125 месте среди 141 европейского города по уровню стоимости жизни. Остальные города, где жить дешевле, расположены только в Украине и россии.
Читайте также
В рейтинг самых опасных городов Европы попала Одесса — она заняла 17-е место. Еще один украинский город Днепр оказался на 20-м месте.
Следует добавить, что также в рейтинг вошли еще три украинских города, однако они занимают более низкие позиции. В частности, Харьков находится на 42-м месте, Киев — на 51, а на 79-м — Львов.
Также Львов занял 27 место в рейтинге самых удобных для пешеходов городов в мире. В среднем жителям нужно потратить 10,2 минуты, чтобы добраться до объекта ключевой инфраструктуры.
Finance.ua стремится быть полезным, поэтому мы запустили опрос, чтобы лучше понимать ваши интересы, цели и предпочтения в контенте.
👉 Пройти опрос
Поделиться новостью