Экономисты предлагают установить порог НДС для ФЛП на уровне 6 млн грн вместо 1 млн грн
Аналитические центры, специализирующиеся на вопросах экономической политики, обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Юлии Свириденко, министру финансов Сергею Марченко, министру экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексею Соболеву, а также председателям парламентских комитетов по вопросам налоговой и экономической политики.
В обращении они призывают пересмотреть законопроект об обязательной регистрации плательщиками НДС представителей малого бизнеса и установить порог регистрации на уровне 6 млн. грн.
Суть законодательной инициативы
18 декабря Министерство финансов обнародовало законопроект, предусматривающий введение обязательной уплаты НДС для субъектов малого бизнеса, работающих на упрощенной системе налогообложения.
Документ предлагает обязать всех плательщиков единого налога 1−3 групп регистрироваться плательщиками НДС при превышении годового дохода более 1 млн грн.
В анализе регуляторного влияния (АРВ) отмечено, что ожидаемый эффект от реализации проекта составит около 39,9 млрд грн в год.
Аналитические центры отмечают, что приведенные в АРВ расчеты не соответствуют текущим экономическим реалиям.
Во-первых, в документе не учтены дополнительные расходы домохозяйств. Поскольку НДС является налогом на конечное потребление, фактическим источником дополнительных бюджетных поступлений станет потребитель.
Во-вторых, административные расходы бизнеса в АРВ рассчитаны на предположении, что предприниматели будут тратить на администрирование НДС 56 человеко-часов в год. Аналитические центры считают это предположение необоснованным, поскольку статус плательщика НДС требует полноценного бухгалтерского учета.
По данным опроса Всемирного банка Ukraine: 2024 Tax Compliance Cost Survey, украинский бизнес в среднем тратил 74,4 дня, или 595 человеко-часов в год, только на налоговое администрирование. Исследование CASE Украина за 2025 год на основе опроса Info Sapiens показало, что разница в трудозатратах между плательщиками единого налога без НДС и НДС составляет в среднем 140,2 человеко-дня в год — в 20 раз больше, чем в расчетах Минфина.
Оценка экономических последствий
По оценкам аналитических центров, реальные дополнительные расходы на одного предпринимателя могут составить около 93 тыс. грн в год. Для 660 тыс. предпринимателей, на которых, по оценкам Минфина, будет распространяться новое регулирование, совокупные непроизводительные расходы могут составить от 61,4 млрд до 115,7 млрд грн в год.
Таким образом, потенциальный фискальный эффект в размере около 40 млрд грн не перекрывает административные расходы бизнеса, которые считают аналитики чистыми общественными потерями.
Кроме того, по мнению авторов обращения, реализация законопроекта может привести к росту тенизации малого и микробизнеса, в частности через дробление бизнеса и сокрытие оборотов. Ожидаемый фискальный эффект, по их оценкам, на практике будет значительно меньше из-за закрытия бизнесов и перехода в неформальный сектор.
Предложения и альтернативный подход
Аналитические центры считают целесообразным установление значительно более высокого порога обязательной регистрации плательщиком НДС, чем 1 млн грн. Они ссылаются на практику ЕС и Великобритании, где порог составляет 85−100 тыс. евро, и предлагают Украине установить его на уровне 6 млн грн с 2027 года с последующим поэтапным снижением.
Также предлагается сперва сосредоточиться на борьбе с ключевыми схемами уклонения от налогообложения, в частности, неформальной занятостью, «серым импортом», выплатами зарплат в конвертах и маскировкой наемных работников под ФЛП.
Для минимизации рисков аналитики предлагают поэтапное введение изменений, упрощенное администрирование НДС, рискоориентированный подход и компенсационные механизмы для общин и предпринимателей.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что миссия Международного валютного фонда и украинские власти согласовали на уровне персонала новую программу в рамках Механизма расширенного финансирования. Потенциальный доступ к финансированию составит 5,94 млрд СПЗ, что равно $8,1 млрд.
В рамках новой программы с Международным валютным фондом в Украине готовится введение НДС для ФЛП с доходом более 1 млн гривен.
Кабинет Министров подготовит налоговые изменения, предусматривающие введение налога на добавленную стоимость для самозанятых предпринимателей с годовым доходом более 1 миллиона гривен.
