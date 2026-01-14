Экономисты предлагают установить порог НДС для ФЛП на уровне 6 млн грн вместо 1 млн грн Сегодня 12:21 — Казна и Политика

Экономисты предлагают установить порог НДС для ФЛП на уровне 6 млн грн вместо 1 млн грн

Аналитические центры, специализирующиеся на вопросах экономической политики, обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Юлии Свириденко, министру финансов Сергею Марченко, министру экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексею Соболеву, а также председателям парламентских комитетов по вопросам налоговой и экономической политики.

В обращении они призывают пересмотреть законопроект об обязательной регистрации плательщиками НДС представителей малого бизнеса и установить порог регистрации на уровне 6 млн. грн.

Суть законодательной инициативы

18 декабря Министерство финансов обнародовало законопроект, предусматривающий введение обязательной уплаты НДС для субъектов малого бизнеса, работающих на упрощенной системе налогообложения.

Документ предлагает обязать всех плательщиков единого налога 1−3 групп регистрироваться плательщиками НДС при превышении годового дохода более 1 млн грн.

В анализе регуляторного влияния (АРВ) отмечено, что ожидаемый эффект от реализации проекта составит около 39,9 млрд грн в год.

Аналитические центры отмечают, что приведенные в АРВ расчеты не соответствуют текущим экономическим реалиям.

Во-первых, в документе не учтены дополнительные расходы домохозяйств. Поскольку НДС является налогом на конечное потребление, фактическим источником дополнительных бюджетных поступлений станет потребитель.

Во-вторых, административные расходы бизнеса в АРВ рассчитаны на предположении, что предприниматели будут тратить на администрирование НДС 56 человеко-часов в год. Аналитические центры считают это предположение необоснованным, поскольку статус плательщика НДС требует полноценного бухгалтерского учета.

По данным опроса Всемирного банка Ukraine: 2024 Tax Compliance Cost Survey, украинский бизнес в среднем тратил 74,4 дня, или 595 человеко-часов в год, только на налоговое администрирование. Исследование CASE Украина за 2025 год на основе опроса Info Sapiens показало, что разница в трудозатратах между плательщиками единого налога без НДС и НДС составляет в среднем 140,2 человеко-дня в год — в 20 раз больше, чем в расчетах Минфина.

Оценка экономических последствий

По оценкам аналитических центров, реальные дополнительные расходы на одного предпринимателя могут составить около 93 тыс. грн в год. Для 660 тыс. предпринимателей, на которых, по оценкам Минфина, будет распространяться новое регулирование, совокупные непроизводительные расходы могут составить от 61,4 млрд до 115,7 млрд грн в год.

Таким образом, потенциальный фискальный эффект в размере около 40 млрд грн не перекрывает административные расходы бизнеса, которые считают аналитики чистыми общественными потерями.

Кроме того, по мнению авторов обращения, реализация законопроекта может привести к росту тенизации малого и микробизнеса, в частности через дробление бизнеса и сокрытие оборотов. Ожидаемый фискальный эффект, по их оценкам, на практике будет значительно меньше из-за закрытия бизнесов и перехода в неформальный сектор.

Предложения и альтернативный подход

Аналитические центры считают целесообразным установление значительно более высокого порога обязательной регистрации плательщиком НДС, чем 1 млн грн. Они ссылаются на практику ЕС и Великобритании, где порог составляет 85−100 тыс. евро, и предлагают Украине установить его на уровне 6 млн грн с 2027 года с последующим поэтапным снижением.

Также предлагается сперва сосредоточиться на борьбе с ключевыми схемами уклонения от налогообложения, в частности, неформальной занятостью, «серым импортом», выплатами зарплат в конвертах и ​​маскировкой наемных работников под ФЛП.

Для минимизации рисков аналитики предлагают поэтапное введение изменений, упрощенное администрирование НДС, рискоориентированный подход и компенсационные механизмы для общин и предпринимателей.

