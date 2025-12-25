Минфин анонсировал автоматическую регистрацию ФЛП плательщиками НДС Сегодня 14:40 — Казна и Политика

Минфин анонсировал автоматическую регистрацию ФЛП плательщиками НДС

Министерство финансов и Государственная налоговая служба планируют ввести автоматическую регистрацию физических лиц-предпринимателей плательщиками НДС с 2027 года для тех, кто превышает установленный объемный порог.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что заместитель министра финансов Украины Светлана Воробей и народный депутат, председатель подкомитета по взаимодействию государства и бизнеса Игорь Марчук провели рабочую встречу по внедрению НДС для плательщиков единого налога и упрощению администрирования налогов.

Ключевой месседж встречи: государство обязуется максимально автоматизировать процессы, чтобы снизить риски, связанные с внедрением новых форм отчетности для бизнеса.

«Мы услышали опасения бизнеса по блокированию накладных и рисковости. Мы выписываем нормы так, чтобы максимально обезопасить добросовестных предпринимателей и обеспечить подтверждение налогового кредита без неоправданного давления», — заявила Воробей.

Автоматическая регистрация и сервисный подход

Минфин вместе с налоговой службой разрабатывает механизм автоматической регистрации плательщиками НДС для ФЛП, которые по объему сделок обязаны стать плательщиками НДС.

Отказ от бумажных заявлений

Минфин и ГНС работают над тем, чтобы обеспечить автоматическую регистрацию плательщиками НДС на основе данных отчетности и РРО. «Это снимет нагрузку как с бизнеса (не нужно обращаться в ГНС), так и с налоговых органов, поскольку количество плательщиков НДС увеличится», — говорят чиновники.

Формирование кредита

ФЛП, объем налогооблагаемых операций которых за последние 12 месяцев превышает нормативный порог, планируют дать период для накопления налогового кредита.

Налоговая накладная и декларация «в один клик»

Планируется автоматическое предварительное заполнение деклараций в Электронном кабинете плательщика на основе данных РРО, налоговых накладных и других ведомостей ГНС. Для ФЛП отчетный период планируется увеличить с месячного до квартального.

«В рамках сервисной модели государство берет на себя часть административной процедуры. Наша задача — сделать так, чтобы ведение НДС для ФЛП минимально повлияло на условия бизнеса. Для этого мы расширим список автоматических процедур администрирования НДС», — резюмировала Воробей.

Переходный период и мораторий на санкции

2027 год будет считаться переходным. Предусматривается определенный период отсрочки, необходимый для обучения, создания приложений и их тестирования. В этот период санкции за ошибки в администрировании НДС планирують не применять.

Аналитические центры, специализирующиеся на экономической политике, обратились к президенту и правительству с просьбой не изменять порог перехода на НДС для плательщиков единого налога.

По оценкам аналитических центров, принятие такого решения может привести к потере общественного благосостояния на уровне 150−180 млрд грн или около 1,5−2% ВВП. Вместе с тем потери бюджета от злоупотреблений в упрощенной системе оцениваются на уровне 10−13 млрд грн в год.

18 декабря Министерство финансов вынесло на публичное обсуждение проект закона, совершенствующего администрирование НДС для плательщиков единого налога. Внедрение предлагается не ранее 1 января 2027 года.

