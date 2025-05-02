Добровольный пенсионный взнос в Украине (разъяснение ПФ) — Finance.ua

Добровольный пенсионный взнос в Украине (разъяснение ПФ) Сегодня 17:00 — Казна и Политика

Добровольный пенсионный взнос в Украине (разъяснение ПФ)

В Украине 36,2% пенсионеров, а это более 3,7 млн ​​человек, получают выплаты пенсий менее 4 тысяч гривен. По состоянию на 1 апреля средний размер пенсионной выплаты составляет 6341,11 грн.

Как воспользоваться возможностью платить добровольные взносы на общеобязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд, независимо от своего местонахождения, объяснил Пенсионный фонд Украины.

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Условия

Уплачивать добровольные пенсионные взносы может каждый гражданин, если информация о нем находится в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования и если на момент уплаты взносов он не является пенсионером.

Размер взноса

Человек сам определяет размер и периодичность уплаты, исходя из финансовых возможностей.

Для того чтобы в страховой стаж был зачислен полный месяц, сумма добровольного взноса должна быть не менее размера минимального страхового взноса, который составляет 22% от минимальной заработной платы.

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В случае, если сумма добровольного взноса меньше размера минимального страхового взноса, в страховой стаж будет отнесен период, определяемый пропорционально уплаченному взносу.

Если человек, уплачивающий добровольный взнос, является застрахованным лицом (т.е. работает и за него работодатель также уплачивает взносы), то при начислении пенсии ему будет засчитана увеличенная заработная плата, с учетом суммы уплаченного добровольного взноса.

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Чиновница заверила, что государство будет гарантированно платить пожилым людям солидарной пенсионной системы, однако эти выплаты будут небольшими. По ее словам, в Украине один налогоплательщик обеспечивает пенсию для одного пенсионера.

Также в 2023 году в Украине заработал механизм меценатских пенсий. Согласно законодательству, юридические и физические лица могут перечислять пожертвования на отдельный счет Пенсионного фонда Украины, открытый в Ощадбанке

Справка Finance.ua:

Граждане, временно находящиеся за границей, могут платить взносы на государственное пенсионное страхование.

Как сообщал Пенсионный Фонд Украины, 25 апреля 2025 года утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» учитывается для начисления пенсии, за март 2025 года. Он составляет 19 430 гривен 52 копейки.

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