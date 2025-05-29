День финансов: зона свободной торговли между Украиной и ЕС, суд США заблокировал тарифы Трампа, бронирование работников — Finance.ua

День финансов: зона свободной торговли между Украиной и ЕС, суд США заблокировал тарифы Трампа, бронирование работников Сегодня 17:35

В четверг, 29 мая речь шла о запрете на тарифы Трампа, увеличении бронирования работниц и выезде за границу мужчин до 24 лет.

Предприятия смогут бронировать больше работников.

У общему количеству военнообязанных на предприятии будут зачисляться работники, мобилизованные после 18 мая 2024 года. Поэтому компания может забронировать большее количество специалистов.

Зона свободной торговли между Украиной и ЕС.

Как Как заявил Премьер-министр Денис Шмыаль во время пресс-конференции с главой правительства Финляндии Петтери Орпо, угроз возобновления Европейским Союзом квот на импорт сельскохозяйственных товаров из Украины нет. Квоты в торговле с ЕС будут действовать до внесения изменений в Соглашение об ассоциации.

Решение суда по тарифам Трампа.

Торговый суд США заблокировал большинство тарифов президента Дональда Трампа своим решением. Суд признал, что президент превысил свои полномочия, введя повсеместные пошлины на импорт от торговых партнеров США. При этом финансовые рынки одобрительно встретили это решение.

В то же время золото упало до минимума за неделю из-за решения суда США о тарифах.

При этом Трамп говорит, что не усиливает санкции, чтобы не испортить переговоры с путиным.

Илон Маск покидает администрацию Трампа после бурной кампании по сокращению расходов.

Продажа критически важных американских технологий Китаю.

Администрация Трампа приостановила продажу некоторых критически важных американских технологий Китая, в частности, связанных с реактивными двигателями, полупроводниками, а также некоторыми химическими веществами и машинами. Этот шаг является ответом на недавние ограничения Китая на экспорт критически важных минералов в Соединенные Штаты, решение Пекина, которое грозило парализовать цепи поставок американских компаний.

Как меняется ВВП Украины после 2022 года.

Экономика Украины постепенно приходит в себя после самого масштабного обвала со времен независимости. В 2022 году, из-за полномасштабного вторжения россии, реальный ВВП страны сократился на рекордные 28,8% - это худший показатель за все время наблюдений.

Спрос на рабочие профессии вырос.

За год, с апреля 2024 года, в Украине значительно вырос спрос на работников в сферах обороны, производства и для молодых специалистов, только начинающих свою карьеру. В то же время в гостинично-ресторанном бизнесе и недвижимости количество вакансий уменьшилось.

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Выезд за границу мужчинам до 23−24 лет.

В парламенте работают над тем, что повысить до 23−24 лет предел для разрешения на выезд мужчин за границу. Об этом сообщил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Также он рассказал , сколько граждан, повторно проходящих ВВК, признаются пригодными к военной службе.

НБУ готовится перейти с доллара на евро после вступления в ЕС.

После вступления в Украину членства в Европейском Союзе Национальный банк Украины должен будет изменить курсообразующую валюту — с доллара на евро. Об этом заявил заместитель председателя правления НБУ Сергей Николайчук.

Каким будет курс доллара и куда лучше инвестировать. 📽️

Как инвестору сэкономить деньги и увеличить свой капитал? Что с украинским фондовым рынком и во что лучше вкладываться?

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