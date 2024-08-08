День финансов: законопроект о множественном гражданстве, приложение «Армия+», портрет фрилансера-2024 — Finance.ua

День финансов: законопроект о множественном гражданстве, приложение «Армия+», портрет фрилансера-2024 Сегодня 17:45

Четверг, 8 августа. Почему доллар лихорадит и как обеспечить себе комфортную старость.

Законопроект о множественном гражданстве. Президент Владимир Зеленский Президент Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект по обеспечению реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины. Принятие этого закона поможет обеспечить условия для возвращения граждан, вынужденно покинувших Украину из-за войны. Также это расширит возможности для обретения украинского гражданства некоторыми категориями иностранцев и людей без гражданства.

восстановлении в бывшем военном звании во время действия военного положения. Также Зеленский подписал закон ово время действия военного положения.

Приложение «Армия+». Для военных сегодня Для военных сегодня запустили приложение «Армия+». Цель приложения состоит в том, чтобы избавиться от лишних процессов, оцифровать оставшиеся и сделать их доступными через «Армия+».

$93 млрд международной помощи. С начала полномасштабной войны Украина С начала полномасштабной войны Украина привлекла более 93 млрд долларов США бюджетной поддержки от международных партнеров. Чтобы проверить целесообразность использования предоставленных средств, украинская сторона направляет отчет Всемирному банку по уже осуществленным расходам, а он проверяет все предоставленные документы и согласовывает их.

В последнее время наблюдается лихорадка по курсу доллара и евро на международном и украинском валютных рынках. Также на курс оказывает влияние ситуация на фондовых рынках. Поэтому финансовый эксперт Алексей Козырев решил подробнее рассказать о том, что происходит с курсом валют и чего ждать дальше:

Новое основание для увольнения. В Украине с 27 сентября вступают в силу изменения в Кодекс законов о труде, позволяющие увольнять сотрудников за разглашение коммерческой тайны. Увольнение будет законным при В Украине с 27 сентября вступают в силу изменения в Кодекс законов о труде, позволяющие увольнять сотрудников за разглашение коммерческой тайны. Увольнение будет законным при ряде условий

Портрет фрилансера 2024. По По данным исследования Freelancehunt, возраст наибольшей доли фрилансеров в 2024 году приходится на 24−29 лет (23,5%). Большинство фрилансеров имеют высшее образование — 51,8%, еще 11% учатся. Среди категорий-лидеров все стабильно уже несколько лет: «Дизайн и арт» — 36,6%; «Программирование» — 22,1%; «Работа с текстами» — 12,4%.

наиболее популярными сферами удаленной работы являются розничная торговля, реклама/дизайн/PR, административный персонал, HR, образование. Медианная зарплата в Украине для удаленного формата работы в 2024 году составляет 18 500 гривен. Как добавили в OLX, пандемия коронавируса стала одним из катализаторов перевода работников на удаленный формат работы. В настоящее времяявляются розничная торговля, реклама/дизайн/PR, административный персонал, HR, образование. Медианная зарплата в Украине для удаленного формата работы в 2024 году составляет 18 500 гривен.

работали сверхурочно. 68% заявили, что работают сверхурочно (13% - постоянно, 24% - часто, 31% - иногда). 36,5% респондентов также ответили, что вообще не получают вознаграждения за сверхурочную работу. Как показали результаты социологического опроса, проведенного Центром Разумкова, только 28% украинцев никогда или практически никогда не. 68% заявили, что работают сверхурочно (13% - постоянно, 24% - часто, 31% - иногда). 36,5% респондентов также ответили, что вообще не получают вознаграждения за сверхурочную работу.

украинцы без временной защиты Отметим, что с сентября смогут работать в Литве только после получения вида на жительство.

нехваткой рабочей силы в 17 профессиях. Наиболее пострадавшие отрасли включают строительство, уборку и ремесла. Кстати, Греция сталкивается в 17 профессиях. Наиболее пострадавшие отрасли включают строительство, уборку и ремесла.

Изменения, влияющие на размер пенсии. Перерасчет пенсии может быть произведен в связи с изменениями, которые выявляются у получателя пенсионных выплат и влияют на состояние и размер его пенсионного обеспечения. Перерасчет пенсии может быть произведен в связи с изменениями, которые выявляются у получателя пенсионных выплат и влияют на состояние и размер его пенсионного обеспечения. Сообщить об изменениях можно, подавая заявку через веб-портал электронных услуг ПФУ или обратившись в любой сервисный центр Фонда на территории Украины.

Дожить до пенсионного возраста, а потом выжить на пенсии от государства — это еще одна задача со звездочкой. В новой статье Finance.ua расскажет об общей ситуации с пенсиями, а также посоветует, когда и как лучше копить деньги на старость:

Новая памятная монета. Национальный банк Украины представил новую оборотную памятную монету номиналом 10 гривен «Войска связи и кибербезопасности Вооруженных Сил Украины». Монета посвящается украинским воинам-связистам, которые ежедневно обеспечивают коммуникацию и управление войсками.

Фото: НБУ

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