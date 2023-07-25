День финансов: выплаты ветеранам ко Дню Независимости, 1,5 млрд евро от ЕС, зарплаты в июне — Finance.ua

День финансов: выплаты ветеранам ко Дню Независимости, 1,5 млрд евро от ЕС, зарплаты в июне Сегодня 17:50

Во вторник, 25 июля, мы разбирались в новой статье, что делать, если стоимость товара на ценнике и в чеке отличается:

НБУ готовит план отмены пруденциальных послаблений. Банковская система в Украине Банковская система в Украине остается стабильной, в связи с чем в Национальном банке готовятся к отмене пруденциальных послаблений и дальнейшему внедрению регуляторных требований.

Украина получила еще 1,5 млрд евро от ЕС. В украинский госбюджет В украинский госбюджет поступил шестой транш в размере 1,5 млрд евро в рамках масштабной макрофинансовой помощи на 2023 год, общий объем которой составляет 18 млрд евро.

Экономика Украины за квартал выросла на 20%. Рост реального ВВП Украины во втором квартале 2023 года по отношению ко второму кварталу 2022 года Рост реального ВВП Украины во втором квартале 2023 года по отношению ко второму кварталу 2022 года составил около 20−21%.

Какие изменения ожидаются для ФЛП с 1 августа. Законопроект № 8401 вступает в действие уже с 1 августа. Что Законопроект № 8401 вступает в действие уже с 1 августа. Что нужно знать ФЛПам об изменениях, чтобы не нарваться на нарушения. Возвращение довоенных налогов — это одно из ключевых требований МВФ в рамках Меморандума новой мониторинговой программы для Украины.

Подписан закон о е-марках акцизного налога на сигареты и алкоголь. Президент Украины Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий введение с 1 января 2026 года электронной марки акцизного налога.

Выплаты ветеранам ко Дню Независимости. Кабинет Министров принял постановление о социальной защите ветеранов войны и жертв нацистских преследований. Выплаты ко Дню Независимости граждане Кабинет Министров принял постановление о социальной защите ветеранов войны и жертв нацистских преследований. Выплаты ко Дню Независимости граждане получат в размере от 450 до 3100 гривен.

Укрзализныця запустила спецбронь билетов для военных. Укрзализныця Укрзализныця выделяет специальную бронь для использования военнослужащими, которые едут в командировку или отпуск, чтобы каждый защитник и защитница могли быстрее добираться до своих близких даже в самый пиковый для железной дороги сезон.

Сотни вакансий. Польский рынок труда Польский рынок труда предлагает много вакансий для украинцев — все больше ищут высококвалифицированных работников. Это связано с массовым открытием украинских компаний в Польше.

Безработица обновила исторический минимум. Уровень официальной безработицы в Украине продолжает снижаться и обновил очередной исторический минимум. Об этом Уровень официальной безработицы в Украине продолжает снижаться и обновил очередной исторический минимум. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы занятости. Согласно последним данным, в июне 2023 года количество зарегистрированных безработных упало до 113,4 тысячи, среди которых 80,7 тысячи — женщины.

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