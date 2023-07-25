День финансов: выплаты ветеранам ко Дню Независимости, 1,5 млрд евро от ЕС, зарплаты в июне — Finance.ua

День финансов: выплаты ветеранам ко Дню Независимости, 1,5 млрд евро от ЕС, зарплаты в июне
Во вторник, 25 июля, мы разбирались в новой статье, что делать, если стоимость товара на ценнике и в чеке отличается:
Стоимость товара на ценнике и в чеке отличается. Платить или не платить 😎
НБУ готовит план отмены пруденциальных послаблений. Банковская система в Украине остается стабильной, в связи с чем в Национальном банке готовятся к отмене пруденциальных послаблений и дальнейшему внедрению регуляторных требований.
Украина получила еще 1,5 млрд евро от ЕС. В украинский госбюджет поступил шестой транш в размере 1,5 млрд евро в рамках масштабной макрофинансовой помощи на 2023 год, общий объем которой составляет 18 млрд евро.
Экономика Украины за квартал выросла на 20%. Рост реального ВВП Украины во втором квартале 2023 года по отношению ко второму кварталу 2022 года составил около 20−21%.
Какие изменения ожидаются для ФЛП с 1 августа. Законопроект № 8401 вступает в действие уже с 1 августа. Что нужно знать ФЛПам об изменениях, чтобы не нарваться на нарушения. Возвращение довоенных налогов — это одно из ключевых требований МВФ в рамках Меморандума новой мониторинговой программы для Украины.
Подписан закон о е-марках акцизного налога на сигареты и алкоголь. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий введение с 1 января 2026 года электронной марки акцизного налога.
Выплаты ветеранам ко Дню Независимости. Кабинет Министров принял постановление о социальной защите ветеранов войны и жертв нацистских преследований. Выплаты ко Дню Независимости граждане получат в размере от 450 до 3100 гривен.
Укрзализныця запустила спецбронь билетов для военных. Укрзализныця выделяет специальную бронь для использования военнослужащими, которые едут в командировку или отпуск, чтобы каждый защитник и защитница могли быстрее добираться до своих близких даже в самый пиковый для железной дороги сезон.
Сотни вакансий. Польский рынок труда предлагает много вакансий для украинцев — все больше ищут высококвалифицированных работников. Это связано с массовым открытием украинских компаний в Польше.
Безработица обновила исторический минимум. Уровень официальной безработицы в Украине продолжает снижаться и обновил очередной исторический минимум. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы занятости. Согласно последним данным, в июне 2023 года количество зарегистрированных безработных упало до 113,4 тысячи, среди которых 80,7 тысячи — женщины.
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