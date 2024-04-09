День финансов: торговля ЕС с Украиной, ТОП-10 предприятий агросферы, кризис занятости в ЕС — Finance.ua
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День финансов: торговля ЕС с Украиной, ТОП-10 предприятий агросферы, кризис занятости в ЕС

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Во вторник, 9 апреля, мы исследовали в статье все нюансы экономического бронирования от мобилизации и стоит ли вообще такое вводить:

Экономическое бронирование от мобилизации. Рассматриваемые варианты

Нацбанк изменяет параметры для расчета лимита покупки банками 3-месячных депсертификатов. Национальный банк с 19 апреля изменяет параметры расчета лимита приобретения банками трехмесячных депозитных сертификатов (ДС).
  • Также в НБУ назвали причины роста курса доллара в последнее время.
ЕС официально сообщил о согласовании продления либерализации торговли с Украиной. ЕС согласился продлить приостановку ввозных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС до 5 июня 2025 г., одновременно усилив защитные меры для чувствительных сельскохозяйственных продуктов, таких как мясо птицы, яйца, сахар, овес, кукуруза, крупы и мед.
  • Темпы экспорта украинского зерна в начале апреля вдвое выше прошлогодних.
Повышение минималки до 9000 грн. В Верховной Раде обсуждают с Министерством финансов повышение минимальной зарплаты в 2025 году до 9 тысяч гривен. Об этом сообщила член комитета Рады по вопросам бюджета Леся Забуранная.
Кризис занятости в ЕС. Около 75% работодателей в 21 европейской стране не могли найти работников с необходимыми навыками в 2023 году. Это на 33% больше по сравнению с 42% в 2018 году.
ТОП-10 предприятий агросферы. Лидеры агрорынка заработали около 90 млрд грн. В Индекс попали компании группы МХП Юрия Косюка, группы Кернел Андрея Веревского и Укрпроминвест Алексея Порошенко. Последние получили наибольшую прибыль среди всех бизнесов из перечня.
Румыния входит в шенген. 31 марта Румыния официально частично вступила в Шенгенскую зону, а с 1 апреля 2024 года начала выдавать шенгенские визы типа C. Об этом сообщают в Миграционной платформе EWL.
Статистика наймов в ІТ. Ситуация на рынке труда в IT в первом квартале 2024 года лучше, чем в прошлом, но большинство показателей все еще на 25−30% ниже прошлого года.
  • Планируют ли компании возвращать работников в офисы — свежее исследование Work.ua.
  • На одного безработного две вакансии. В центре занятости рассказали о рынке труда в столице.
По материалам:
Finance.ua
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