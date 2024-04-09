У НБУ назвали причини зростання курсу долара останнім часом — Finance.ua
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У НБУ назвали причини зростання курсу долара останнім часом

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У НБУ назвали причини зростання курсу долара останнім часом
У НБУ назвали причини зростання курсу долара останнім часом
З другої половини березня активізувалися видатки уряду України після суттєвого скорочення на початку року. Разом із вичерпанням ефектів від продажу валюти для сплати річних податків це вплинуло на зростання попиту на валюту.
Про це йшлося під час зустрічі правління НБУ з керівниками 30 найбільших банків, повідомляє службу НБУ.
«Як наслідок, гривня послабилася», — йдеться в повідомленні.
Водночас ситуація на валютному ринку залишається контрольованою, а курсові коливання — незагрозливими. НБУ й надалі покриватиме структурний дефіцит валюти на ринку, завдяки чому гривня зможе не лише послаблюватися, а й зміцнюватися, як і було в попередні періоди, зазначили в центробанку.
Глибина валютного ринку й надалі збільшувалася — в березні вона зросла до 119 млн доларів за день порівняно з 34 млн доларів за день до переходу до керованої гнучкості. Різниця між готівковим та офіційним курсом наразі становить 0,7%, що менше, ніж у попередні періоди. «Обидва чинники збільшують стійкість валютного ринку України», — додали в НБУ.

Зростання курс долара

Курс долара на міжбанку за березень зріс приблизно на 80 копійок із 38,20 до 39,00 гривень. Офіційний курс НБУ піднявся на 2,7% із 38,20 грн/долар на 29 лютого до 39,22 грн/долар на 29 березня. Упродовж місяця курс неодноразово оновлював рекорди. Історичний максимум було зафіксовано 27 березня — 39,34 грн/долар. Готівковий курс зріс на 80 копійок до 39,40 грн/долар.
Водночас заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив, що ситуація на валютному ринку України не викликає занепокоєння НБУ щодо цілей з інфляції та привабливості заощаджень у гривні.
За матеріалами:
РБК-Україна
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