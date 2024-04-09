ЄС офіційно повідомив про погодження продовження лібералізації торгівлі з Україною з обмеженнями — деталі Сьогодні 10:03 — Казна та Політика

ЄС офіційно повідомив про погодження продовження лібералізації торгівлі з Україною з обмеженнями — деталі

ЄС погодився продовжити призупинення ввізних мит та квот на український експорт до ЄС до 5 червня 2025 року, водночас посиливши захисні заходи для чутливих сільськогосподарських продуктів, таких як м’ясо птиці, яйця, цукор, овес, кукурудза, крупи та мед. Що саме передбачається, повідомили 8 квітня у Раді ЄС.

«Представники країн-членів ЄС (Coreper) підтвердили сьогодні (8 квітня. — Ред.) попередню домовленість, досягнуту раніше того ж дня між головою Ради ЄС та представниками Європарламенту про продовження припинення імпортних мит та квот на український експорт до ЄС до 5 червня 2025 року», — повідомили в Раді ЄС.

«У той же час ЄС вирішив посилити захист чутливої сільськогосподарської продукції шляхом посилення захисних заходів, які вже включені в чинні автономні торговельні заходи, які включають врахування будь-якого несприятливого впливу на ринок однієї або кількох держав-членів, а не лише на ринку ЄС в цілому (як зараз). Нові автоматичні захисні заходи також буде додано для деяких чутливих продуктів, таких як птиця, яйця, цукор, овес, кукурудза, крупи та мед», — зазначили у євроінституції.

Основні елементи регламенту

Регламент буде застосовуватися з 6 червня 2024 року по 5 червня 2025 року та стосується подальшого призупинення дії всіх несплачених митних зборів і квот відповідно до Розділу IV Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (ПВЗВТ).

Регламент також включатиме два захисні механізми для захисту ринку ЄС:

посилена версія існуючого механізму, який застосовуватиметься на основі регулярного моніторингу, дозволяючи Єврокомісії вводити будь-які заходи при дотриманні конкретних умов;

новий автоматичний захисний механізм, який зобов’яже Єврокомісію знову запровадити тарифні квоти, якщо імпорт птиці, яєць, цукру, вівса, кукурудзи, круп та меду перевищить середнє арифметичне обсягів, імпортованих у другій половині 2021-го, у 2022 та 2023 роках.

Ключові елементи попередньої угоди

розширення сфери дії автоматичного захисного механізму, включивши до нього чотири додаткові продукти (овес, кукурудза, крупа та мед);

скорочення терміну спрацьовування автоматичного захисту з 21 до 14 днів;

подовження базового періоду для визначення того, чи імпорт перевищує певний поріг (додавання другої половини 2021 року до періоду 2022−2023 років)

зобов’язання Єврокомісії посилити моніторинг імпорту зерна, зокрема пшениці, та використовувати наявні у її розпорядженні інструменти у разі збоїв на ринку, а також зобов’язання вжити необхідних кроків відповідно до Угоди про асоціацію з Україною, щойно впроваджуються нові автономні торгові заходи, продовжити, шляхом консультацій з Україною, процес взаємної лібералізації тарифів.

Наступні кроки

Комітету Європейського парламенту з міжнародної торгівлі пропонується 9 квітня підтвердити підсумки міжінституційних переговорів.

Очікується, що позиція Європарламенту у першому читанні буде ухвалена на другому пленарному засіданні у квітні.

Потім регламент буде ухвалено Радою ЄС, підписано представниками Ради ЄС та Європейського парламенту та опубліковано в Офіційному журналі ЄС, а потім набуде чинності 6 червня 2024 року.

31 січня 2024 року Єврокомісія запропонувала продовжити припинення дії імпортних мит та квот на весь імпорт з України до ЄС ще на рік.

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УНН За матеріалами:

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