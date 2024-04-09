Темпи експорту українського зерна на початку квітня вдвічі вище за минулорічні — Finance.ua

Темпи експорту українського зерна на початку квітня вдвічі вище за минулорічні Сьогодні 10:14 — Аграрний ринок

Згідно з оперативними даними Державної митної служби, станом на 8 квітня з початку 2023/24 МР Україна експортувала 36,439 млн тонн зернових і зернобобових культур, з яких 1,58 млн тонн було відвантажено в поточному місяці.

Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики України.

При цьому зазначається, що станом на 10 квітня минулого року загальний показник відвантажень становив 38,824 млн тонн, з яких у квітні 848 тис. тонн.

У розрізі культур з початку поточного сезону було експортовано:

— пшениці - 14,316 млн тонн (у квітні - 474 тис. тонн);

— ячменю — 2,105 млн тонн (143 тис. тонн);

— жита — 1 тис. тонн (0);

— кукурудзи — 19,724 млн тонн (961 тис. тонн).

Сумарний експорт українського борошна станом на 8 квітня також поступається минулорічному показнику (120,1 тис. тонн) і оцінюється у 81,4 тис. тонн (у квітні - 2,1 тис. тонн), у т.ч. пшеничного — 77 тис. тонн (1,8 тис. тонн).

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Agravery За матеріалами:

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