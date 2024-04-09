Темпи експорту українського зерна на початку квітня вдвічі вище за минулорічні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Темпи експорту українського зерна на початку квітня вдвічі вище за минулорічні

Аграрний ринок
10
Згідно з оперативними даними Державної митної служби, станом на 8 квітня з початку 2023/24 МР Україна експортувала 36,439 млн тонн зернових і зернобобових культур, з яких 1,58 млн тонн було відвантажено в поточному місяці.
Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики України.
При цьому зазначається, що станом на 10 квітня минулого року загальний показник відвантажень становив 38,824 млн тонн, з яких у квітні 848 тис. тонн.
У розрізі культур з початку поточного сезону було експортовано:
  • — пшениці - 14,316 млн тонн (у квітні - 474 тис. тонн);
  • — ячменю — 2,105 млн тонн (143 тис. тонн);
  • — жита — 1 тис. тонн (0);
  • — кукурудзи — 19,724 млн тонн (961 тис. тонн).
Сумарний експорт українського борошна станом на 8 квітня також поступається минулорічному показнику (120,1 тис. тонн) і оцінюється у 81,4 тис. тонн (у квітні - 2,1 тис. тонн), у т.ч. пшеничного — 77 тис. тонн (1,8 тис. тонн).

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Agravery
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.