Найбільша кількість вакансій та найменша кількість відгуків. Djinni опублікував статистику наймів в ІТ — Finance.ua

Найбільша кількість вакансій та найменша кількість відгуків. Djinni опублікував статистику наймів в ІТ Сьогодні 11:02 — Особисті фінанси

Найбільша кількість вакансій та найменша кількість відгуків. Djinni опублікував статистику наймів в ІТ

Ситуація на ринку праці в IT в першому кварталі 2024 року краще, ніж минулого, але більшість показників все ще на 25−30% нижче минулого року.

Про це свідчать результати дослідження Djinni.

Кількість вакансій та кандидатів

Станом на початок квітня, кількість вакансій онлайн Djinni — майже 7600. Це найбільша цифра з липня. Навіть у листопаді, до сезонного спаду в грудні, було менше 7 тисяч.

Графік: Djinni

Кількість кандидатів онлайн коливається навколо 90 тисяч з початку року, після того як у грудні багато профілів вимкнулись автоматично після 90 днів неактивності.

За перший квартал 2024 рекрутери опублікували 23,2 тисячі вакансій. Це лише на 150 менше, ніж минулого кварталу. Але на 35% менше, ніж у першому кварталі 2023.

Вакансії для кандидатів без досвіду — єдина категорія, яка за останній рік не знизилась, а навіть виросла, порівняно з першим кварталом 2023. Хоча їх частка — все ще лише 8,5%.

Майже 45% опублікованих у першому кварталі вакансій вимагають 1 або 2 роки досвіду. 25% — для кандидатів з досвідом хоча б 3 роки. 22% — для тих, хто має хоча б 5 років за плечима.

Серед вакансій розробників вимоги до досвіду зазвичай вищі. Тут вакансій з вимогою 5+ років — 41%, а без вимог — менше 4%.

11% вакансій передбачають роботу в офісі. Рік тому це було лише 8%. Натомість стало менше вакансій, де кандидат має вибір: 31% проти 39%.

Для кого є найбільше вакансій

Частка вакансій для розробників за рік знизилась з 39% до майже 30%. Натомість значно зросла частка вакансій для не технічних фахівців — з 29% у першому кварталі 2023 до року 35% зараз.

Категорія Маркетинг — все ще лідер за кількістю опублікованих вакансій, її частка майже 13,5%. Але за минулий квартал кількість цих вакансій дещо скоротилась. На другому місці з великим відривом категорія Sales (5,5%). На третьому — JavaScript (5,4%). Далі у п’ятірці лідерів Project Manager (5,2%) та Fullstack (4,2%). Їх кількість за останній квартал відчутно виросла.

Також цього кварталу стало більше вакансій для дизайнерів і дата аналітиків.

Графік: Djinni

Відгуки на вакансії

Одна вакансія у березні в середньому отримала 21,2 відгуки. Менше було лише в червні минулого року.

У березні кандидати відправили рекордно низьку кількість відгуків на вакансії (не рахуючи грудня) — майже 238 тисяч.

Графік: Djinni

Вакансії без вимог до досвіду як і раніше отримують найбільше відгуків на вакансію. Але середня кількість відгуків на одну таку вакансію за рік зменшилась з 42 в березні минулого року до 36 у березні 2024.

Серед категорій, як і раніше, найбільша конкурентнція в Manual QA: в середньому вакансії цієї категорії отримують 86 відгуків кожна (в січні було 130). На другому місці JavaScript з — 75 відгуками на вакансію (було 103). Design на третьому місці, але в цій категорії одна вакансія отримує лише 43 відгуки в середньому (у січні було 40, це одна з небагатьох категорій, де кількість відгуків на вакансію виросла).

Графік: Djinni

Нагадаємо, у лютому 2024 року обсяг IT-експорту збільшився на 2% і становив $518 мільйонів. Українській економіці це принесло на $10 мільйонів більше у порівнянні з січнем. Водночас, ці показники на 5,3% або ж $29 мільйонів менші у порівнянні з лютим 2023.

За даними DOU, у 50 найбільших ІТ-компаніях загальна кількість спеціалістів у січні 2024 року становить 81 750 осіб. У минулому році кількість фахівців зменшилася на 10 656 людей, або на 11,5%.

Раніше аналітики Dou провели дослідження зарплат РМ, DevOps/SRE, HR, дизайнерів, аналітиків та інших ІТ-спеціалістів. Виявилось, що в другому півріччі 2023 року зросли зарплати Machine Learning / Deep Learning фахівців і збільшилась їхня кількість. Зарплати фахівців з Data Science продовжують зростати, а зарплати Data Engineers дещо знизилися. Усі зарплати вказано в доларах США після сплати податків («чистими»).

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